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Prilika je tu, ODLUKA je na tebi: Produžen KONKURS za Selekcionu obuku Specijalne antiterorističke jedinice (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Konkurs za Selekcionu obuku Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) produžen je do 11. avgusta 2026. godine.

Za sve koji maštaju o tome da postanu deo najelitnije jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, stigle su važne vesti – rok za prijavu na konkurs za Selekcionu obuku za SAJ je produžen!

Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove imaju priliku da podnesu svoje prijave do 11. avgusta 2026. godine.

Izazov koji se stavlja pred prijavljene ostaje nepokolebljivo isti. Put do crne beretke vodi kroz dril u kom se testiraju krajnje granice fizičke pripremljenosti, psihičke stabilnosti, taktičkog razmišljanja i timskog duha.

"SAJ - kad mora da se završi."

Slogan koji decenijama uliva sigurnost građanima, a strah u kosti kriminalcima, jasno govori kakav se profil kandidata traži. U redove ove jedinice ulaze samo oni najspremniji i najodlučniji.

Kako do prijave?

Odluka je na tebi - ukoliko veruješ da imaš ono što je potrebno da staneš rame uz rame sa najboljima, nemoj čekati poslednji trenutak.

Sve detaljne informacije o opštim i posebnim uslovima konkursa, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijavljivanja možete pronaći na zvaničnom sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova: www.mup.gov.rs.

Video: SAJ

Prilika je tu, a odluka je na tebi!

Autor: Iva Besarabić

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