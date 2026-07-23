Er Srbija oborila novi rekord: Više od 22.000 putnika letelo u jednom danu

Ovo je najbolji dnevni rezultat u istoriji srpske avio-kompanije koja je nadmašila prethodni rekord od više od 21.600 putnika, postavljen 1. avgusta 2025. godine.

Er Srbija je u ponedeljak, 20. jula 2026. godine, prevezla 22.098 putnika, čime je ostvarila najbolji dnevni rezultat u svojoj istoriji i nadmašila prethodni rekord od više od 21.600 putnika, postavljen 1. avgusta 2025. godine.

- Nalazimo se u najintenzivnijem delu letnje sezone, a avgust, tradicionalno najprometniji mesec u avio-saobraćaju, tek je pred nama. Zbog toga nam posebno znači što smo već u julu nadmašili rekord iz prošle godine. To potvrđuje snažnu potražnju za letovima Er Srbije i

pokazuje da sve veći broj putnika bira našu kompaniju za putovanja ka destinacijama u regionu, Evropi i svetu - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

Novi rekord ostvaren je u periodu pojačanog letnjeg saobraćaja, tokom kojeg Er Srbija beleži veliko interesovanje putnika na regionalnim, evropskim i interkontinentalnim linijama.

Najpopularnije destinacije Er Srbije 20. jula bile su Tivat i Podgorica u regionu. U Zapadnoj Evropi najveća potražnja vladala je za letovima do Ciriha i Barselone, dok su u evromediteranskoj zoni među najtraženijim gradovima bili Larnaka, Antalija, Atina i Istanbul. U

dugolinijskom saobraćaju najviše putnika je letelo između Beograda i Njujorka.

Autor: S.M.