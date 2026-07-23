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RHMZ upozorava: Večeras stižu pljuskovi s grmljavinom – ovi delovi Srbije prvi na udaru

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najnoviju vremensku prognozu za Srbiju, a građane danas očekuje promenljivo vreme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom u pojedinim delovima zemlje.

Kako stoji u najavi, danas promenljivo oblačno. U popodnevnim satima na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku i u Vojvodini povremeno i jak, severozapadni.

Vreme narednih dana

Sutra promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne u pojačanju. Najniža temperatura od 10 do 17 °C, a najviša dnevna od 18 na jugu do 26 °C na severu i istoku Srbije, najavio je RHMZ.

Za vikend (25–26.07.) pretežno sunčano i toplo. U nedelju posle podne na severu i zapadu, a tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak (27.07.) i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Od utorka (28.07.) pretežno sunčano uz postepeni porast temperature, najavio je RHMZ.

Autor: S.M.

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