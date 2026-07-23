HLADNI FRONT SVE BLIŽI SRBIJI: Stižu pljuskovi sa grmljavinom i jak vetar, ovi predeli biće prvi na udaru

Veoma prijatan i ugodan dan u Srbiji. U većini predela i dalje je sunčano, a temperatura je dostigla 30 stepeni.

U ovom času na severu Srbije već se naoblačilo. To naoblačenje biće uvod u jaču promenu vremena tokom večeri i noći. Ovu promenu vremena doneće hladni front, koji je sve bliži Srbiji, a stiže iz pravca Alpa i Panonske nizije.

On će već tokom večeri Vojvodini i Podrinju doneti pljuskove sa grmljavinom, a kasnije tokom večeri i noći ovo pogoršanje premeštaće se prema ostalim predelima Srbije.

Hladni front na svom putu doneće prodor sveže vazdušne mase i na udare veoma jak severozapadni vetar, ali i kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Najobilnije padavine očekuju se u zapadnim, jugozapadnim i centralnim predelima Srbije, a u ovim predelima očekuje se da padne i do 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Na severu Srbije u petak suvo, u Vojvodini i vedro. U ostalim predelima oblačno i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz obilnije padavine. Do večeri prestanak padavina.

Duvaće umeren do jak severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura od 13 do 17 stepeni, maksimalna dnevna od 18 na jugu do 26 na severu i istoku Srbije, u Beogradu do 25°C.

S obzirom na to da se večeras i noćas očekuju pljuskovi sa grmljavinom, ponegde i nepogode, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: D.S.