UKC povećava broj specijalističkih ambulanti, Lazarević: 'Slušamo pacijente i uvodimo drugu smenu'

Univerzitetski klinički centar Niš nastavlja sa konkretnim merama u cilju povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite i skraćenja vremena čekanja na preglede. Nakon razgovora sa pacijentima i uvida u uslove u kojima čekaju specijalističke preglede, doneta je odluka o uvođenju rada u dve smene, čime se značajno povećava broj dostupnih termina.

„Slušamo pacijente i ne ignorišemo njihove probleme. Svaka primedba i svaki razgovor za nas su obaveza da reagujemo. Uvođenjem druge smene direktno povećavamo broj pregleda i smanjujemo gužve“, poručio je direktor UKC Niš dr Milan Lazarević.



Dr Milan Lazarević, direktor UKC Niš, u razgovoru sa pacijentima

Pored prostorne reorganizacije, koja je već dala rezultate, uvođenje popodnevnih termina predstavlja novi korak ka efikasnijem sistemu, saopšteno je iz ove ustanove.

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Od avgusta druga smena na još 4 klinike

Od 1. juna već su uvedeni popodnevni termini u endokrinologiji, dok će od 1. avgusta druga smena biti dostupna i na klinikama za ortopediju, vaskularnu hirurgiju, plastičnu hirurgiju i neurologiju.

Dodatno, uvedena je i podrška medicinskog osoblja za bolje usmeravanje pacijenata i lakši dolazak do ambulanti.



"UKC Niš šalje jasnu poruku, sistem se menja u korist građana. Zdravlje ne sme da čeka. Vaše zdravlje je naš prioritet", zaključuje se u saopštenju.

Autor: D.B.