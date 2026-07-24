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UKC povećava broj specijalističkih ambulanti, Lazarević: 'Slušamo pacijente i uvodimo drugu smenu'

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Univerzitetski klinički centar Niš nastavlja sa konkretnim merama u cilju povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite i skraćenja vremena čekanja na preglede. Nakon razgovora sa pacijentima i uvida u uslove u kojima čekaju specijalističke preglede, doneta je odluka o uvođenju rada u dve smene, čime se značajno povećava broj dostupnih termina.

„Slušamo pacijente i ne ignorišemo njihove probleme. Svaka primedba i svaki razgovor za nas su obaveza da reagujemo. Uvođenjem druge smene direktno povećavamo broj pregleda i smanjujemo gužve“, poručio je direktor UKC Niš dr Milan Lazarević.


Dr Milan Lazarević, direktor UKC Niš, u razgovoru sa pacijentima
Pored prostorne reorganizacije, koja je već dala rezultate, uvođenje popodnevnih termina predstavlja novi korak ka efikasnijem sistemu, saopšteno je iz ove ustanove.

Od avgusta druga smena na još 4 klinike

Od 1. juna već su uvedeni popodnevni termini u endokrinologiji, dok će od 1. avgusta druga smena biti dostupna i na klinikama za ortopediju, vaskularnu hirurgiju, plastičnu hirurgiju i neurologiju.

Dodatno, uvedena je i podrška medicinskog osoblja za bolje usmeravanje pacijenata i lakši dolazak do ambulanti.


"UKC Niš šalje jasnu poruku, sistem se menja u korist građana. Zdravlje ne sme da čeka. Vaše zdravlje je naš prioritet", zaključuje se u saopštenju.

Autor: D.B.

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