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Vraćaju se tropske vrućine: Srbiju očekuje novi toplotni talas, evo kada stiže 40 stepeni

Izvor: Telegraf, Foto: Pexels.com/Pixabay.com ||

Narednih dana vreme u Srbiji biće ugodno toplo i bez većih vrućina, a naročito prijatne biće i noći.

Sledeće sedmice očekuje se svakodnevni postepeni porast tempertaura vazduha, tako da će na samom kraju jula Srbiju zahvatiti novi toplotni talas.

Prema trenutnim prognozama, on će biti najizraženiji početkom avgusta i vrelina će biti i više nego intenzivna.

Ako se današnji proračuni ostvare, početkom avgusta temperature će ponegde preći i 40 stepeni, a najvrelije biće oko 5. avgusta.

Očekuju se i tople noći, u Beogradu i u Vojvodini i tropske tople noći.

Autor: S.M.

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