Vraćaju se tropske vrućine: Srbiju očekuje novi toplotni talas, evo kada stiže 40 stepeni

Narednih dana vreme u Srbiji biće ugodno toplo i bez većih vrućina, a naročito prijatne biće i noći.
Sledeće sedmice očekuje se svakodnevni postepeni porast tempertaura vazduha, tako da će na samom kraju jula Srbiju zahvatiti novi toplotni talas.
Prema trenutnim prognozama, on će biti najizraženiji početkom avgusta i vrelina će biti i više nego intenzivna.
Ako se današnji proračuni ostvare, početkom avgusta temperature će ponegde preći i 40 stepeni, a najvrelije biće oko 5. avgusta.
Očekuju se i tople noći, u Beogradu i u Vojvodini i tropske tople noći.
Autor: S.M.