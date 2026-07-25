'Dve bebe i 17 godina razlike' Ministarka Đedović Handanović objavila selfi sa ćerkama, starijoj čestitala punoletstvo

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović objavila je na Instagram profilu fotografiju sa svoje dve ćerke povodom 18. rođendana starije mezimice.

- Dve bebe i 17 godina između. Srećan 18. rođendan mojoj prvoj ljubavi - napisala je ministarka ispod fotografije na kojoj starija ćerka drži mlađu.

Handanovićem, ministarka je dobila i ćerkicu Anu u septembru 2025. godine koja za manje od dva meseca puni godinu dana. Razlika između dve sestre je 17 godina.

Za vreme trudnoće ministarka je bila aktivna sve vreme na poslu:

- Ja sam pokušavala da to ne bude tema do sada, da obavljam svoj posao odgovorno, takva sam osoba, mislim da se od mene to očekuje. Zdravlje mi je omogućilo da sve bude tako do kraja, bilo je naporno i izazovno, ali kad se nešto želi onda se sve može. Mislim i da je moguće, u ovom slučaju, da bude i razvoj porodice i da žena može da nastavi da obavlja svoje profesionalne aktivnosti, ali da doprinese razvoju društva, u smislu povećanja nataliteta, to nam svima treba, i da to treba da bude primer svima. Zahvalna sam što sam imala zdravstvenu mogućnost da to bude tako - rekla je ministarka tada gostujući u jutarnjem programu na Pink televiziji, samo nekoliko dana pred porođaj.

Samo tri nedelje nakon porođaja Đedović Handanović se vratila svojim ministarskim dužnostima i nastavila marljivo da obavlja svoj posao na čemu bi joj mnoge žene pozavidele.

Inače, ministarka Dubravka Đedović Handanović ima 47 godina, a pored ćerkice Ane i Duške ima i sina Milana koji ne voli medijsku pažnju.

Autor: S.M.