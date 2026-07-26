AMSS UPOZORAVA: Vožnju danas može dodatno otežavati promenljivo vreme

Drugog dana vikenda očekuje se nastavak letnjeg špica, ali i nešto nepovoljnije uslove na putevima, navodi se u saopštenju AMSS.

Iako se saobraćajni talas vozila sa zapada ka istoku Evrope kreće nesmanjenim intenzitetom, vožnju danas može dodatno otežavati promenljivo vreme. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana očekuju se povremeni pljuskovi koji lokalno mogu da budu praćeni jačim padavinama, pa se vozači moraju da pripreme za mestimično mokre i klizave kolovoze, ali i za nagle promene vidljivosti na putu.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, putnička vozila se na graničnim prelazima zadržavaju do 30 minuta, tertnjaci čekaju do dva sata.

Na (PMV) putničkim terminalima vozila se zadržavaju na graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju 30 minuta i na Preševu, na izlazu iz zemlje, 30 minuta.

Na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila čekaju na graničnom prelazu Batrovci do 60 minuta i Šid 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: Marija Radić