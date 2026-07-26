AKTUELNO

Društvo

DRŽAVA U KONTINUITETU BRINE O GRAĐANIMA Zdravstvo stiže i u najudaljenija sela - Lazarević: Ako pacijent ne može do lekara - lekar mora do pacijenta

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Preventivni kardiološki pregledi u Radikinoj Bari pokazali su u praksi ono što država jasno poručuje , nema zaboravljenih i nema nedostupnih. Medicinski timovi UKC Niš, predvođeni direktorom doc. dr Milanom Lazarevićem, stigli su i do najudaljenijih meštana, od kojih mnogi godinama nisu imali priliku da vide lekara.

„Danas smo u Radikinoj Bari, selu iznad Niške Banje, gde živi svega četrdesetak ljudi. Za nas to nije prepreka. Naprotiv , naša je obaveza da dođemo do svakog pacijenta. Razgovarajući sa meštanima, videli smo da mnogi godinama nisu bili kod lekara. Zato nastavljamo zdravstvenu politiku države , da lekar dođe do čoveka, kad već čovek ne može do lekara“, poručio je Lazarević.

Foto: Ustupljene fotografije

On je naglasio da je ovo konkretan primer politike koja ima za cilj jednak pristup zdravstvenoj zaštiti za sve građane, bez obzira na mesto stanovanja.

„Ovo nije samo akcija, ovo je sistem. Ovo je država koja brine. Sa mnom su danas i moji pomoćnici, kao i kolege iz Niške Banje, da bismo odmah reagovali i uputili pacijente na dalje lečenje ako je potrebno“, dodao je direktor UKC Niš.

Foto: Ustupljene fotografije

Pomoćnik direktora UKC Niš, doc. dr Mladen Golubović, poslao je snažnu poruku o značaju prevencije, ističući da ovakvi pregledi bukvalno spasavaju živote.

„Kao neko ko se više od 16 godina bavi kardiohirurgijom, mogu da kažem , mnogi pacijenti koji završe na operacionom stolu mogli su da budu sprečeni da do toga dođe. Upravo ovakvi pregledi prave razliku. Ovde otkrivamo rizike na vreme i sprečavamo najteže ishode“, rekao je Golubović.

On je posebno istakao ulogu lekara iz Instituta “ Niška Banja” i značaj zajedničkog rada.

Foto: Ustupljene fotografije

„Imamo vrhunske kardiologe koji umeju da prepoznaju problem na vreme. Ovo je sinergija iskustva i mladosti. Poziv mladim lekarima je jasan , dođite, učite na terenu, ovde se stiče znanje koje spasava živote“, naglasio je Golubović.

Jasna poruka iz Radikine Bare , država je uz svoj narod, a zdravstveni sistem više ne čeka pacijenta, već dolazi kod njega.

Autor: A.A.

#Milan Lazarević

#Zdravstvo

#sela

POVEZANE VESTI

Društvo

MOBILNA AMBULANTA STIŽE U NIŠ, PREGLEDI I TAMO GDE IH NIJE BILO! LAZAREVIĆ I PAVLOVIĆ: Dovodimo zdravstvenu zaštitu do svakog čoveka

Društvo

VIŠE OD 100 NOVIH PARKING MESTA: UKC Niš uvodi red tamo gde ga decenijama nije bilo i rešava veliki problem (FOTO)

Politika

SPECIJALNA EMISIJA povodom NASILJA u Skupštini Srbije! Anđelković: Za ovo divljaštvo mora da se odgovara!

Društvo

Više od 100 novih parking mesta kod Starog kliničkog centra: UKC Niš rešava problem star tri decenije

Politika

NASTAVAK VELIKE AKCIJE PREVENTIVNIH KARDIOLOŠKIH PREGLEDA U NIŠKIM SELIMA! LAZAREVIĆ: DONOSIMO ZDRAVLjE NA KUĆNI PRAG , NIKO NE SME BITI ZABORAVLjEN

Društvo

POZIV MLADIM LEKARIMA U NIŠU: Direktor UKC Milan Lazarević pozvao kolege da se uključe u preventivne preglede na terenu