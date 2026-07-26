DRŽAVA U KONTINUITETU BRINE O GRAĐANIMA Zdravstvo stiže i u najudaljenija sela - Lazarević: Ako pacijent ne može do lekara - lekar mora do pacijenta

Preventivni kardiološki pregledi u Radikinoj Bari pokazali su u praksi ono što država jasno poručuje , nema zaboravljenih i nema nedostupnih. Medicinski timovi UKC Niš, predvođeni direktorom doc. dr Milanom Lazarevićem, stigli su i do najudaljenijih meštana, od kojih mnogi godinama nisu imali priliku da vide lekara.

„Danas smo u Radikinoj Bari, selu iznad Niške Banje, gde živi svega četrdesetak ljudi. Za nas to nije prepreka. Naprotiv , naša je obaveza da dođemo do svakog pacijenta. Razgovarajući sa meštanima, videli smo da mnogi godinama nisu bili kod lekara. Zato nastavljamo zdravstvenu politiku države , da lekar dođe do čoveka, kad već čovek ne može do lekara“, poručio je Lazarević.

On je naglasio da je ovo konkretan primer politike koja ima za cilj jednak pristup zdravstvenoj zaštiti za sve građane, bez obzira na mesto stanovanja.

„Ovo nije samo akcija, ovo je sistem. Ovo je država koja brine. Sa mnom su danas i moji pomoćnici, kao i kolege iz Niške Banje, da bismo odmah reagovali i uputili pacijente na dalje lečenje ako je potrebno“, dodao je direktor UKC Niš.

Pomoćnik direktora UKC Niš, doc. dr Mladen Golubović, poslao je snažnu poruku o značaju prevencije, ističući da ovakvi pregledi bukvalno spasavaju živote.

„Kao neko ko se više od 16 godina bavi kardiohirurgijom, mogu da kažem , mnogi pacijenti koji završe na operacionom stolu mogli su da budu sprečeni da do toga dođe. Upravo ovakvi pregledi prave razliku. Ovde otkrivamo rizike na vreme i sprečavamo najteže ishode“, rekao je Golubović.

On je posebno istakao ulogu lekara iz Instituta “ Niška Banja” i značaj zajedničkog rada.

„Imamo vrhunske kardiologe koji umeju da prepoznaju problem na vreme. Ovo je sinergija iskustva i mladosti. Poziv mladim lekarima je jasan , dođite, učite na terenu, ovde se stiče znanje koje spasava živote“, naglasio je Golubović.

Jasna poruka iz Radikine Bare , država je uz svoj narod, a zdravstveni sistem više ne čeka pacijenta, već dolazi kod njega.

Autor: A.A.