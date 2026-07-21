POZIV MLADIM LEKARIMA U NIŠU: Direktor UKC Milan Lazarević pozvao kolege da se uključe u preventivne preglede na terenu

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, uputio je poziv mladim lekarima u Nišu da se uključe u akcije preventivnih pregleda i izađu na teren zajedno sa kolegama iz kliničkog centra i Instituta Niška Banja, tamo gde se najdirektnije spašavaju životi.

„Medicina bez posrednika i misija od nacionalnog značaja“

Ističući da ove akcije predstavljaju mnogo više od obične radne obaveze, dr Lazarević je poručio da je teren mesto gde se stiče pravo iskustvo i izgrađuje poverenje sa pacijentima:

„Pozivam mlade kolege da izađu među ljude, da budu uz pacijente onda kada je najteže, da pokažu znanje, ali i ono što je najvažnije, brigu. Tamo gde pacijent ne može da dođe do lekara, lekar mora doći do njega.“

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On je naglasio da ovakve inicijative imaju nemerljiv značaj za najugroženije građane koji godinama čekaju na preglede ili ne mogu samostalno da stignu do specijalista, čime se direktno ispunjava cilj da niko ne bude zaboravljen.

Autor: D.S.