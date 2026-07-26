'Da li je ovo ogroman pacov?!' Kupači se brčkaju na Adi Ciganliji, a ova životinja im opasno prilazi u plićaku: Šta je ovo u vodi?! (VIDEO)

Kupači na Adi Ciganliji ostali u šoku kada im je u plićaku prišla neobična životinja. Mnogi su pomislili da je ogromni pacov, ali reč je o nutriji!

Ada Ciganlija i ove godine mnogim Srbima zameniće more, pa je već od početka leta krcata i puna naših kupača. Međutim, sudeći prema snimku nedavno napravljenom na srpskom "moru", nisu samo plivači ti koji se brčkaju u plićaku.

Pomenuti snimak podeljen je na mrežama, a na kom se vidi kako u jednom momentu među ljude koji stoje i plivaju na početku vode prolazi nesvakidašnja životinja koja u prvi mah sve neodoljivo podseća na velikog pacova.

"Trenutno na Adi. Šta je ovo u vodi?", zapitali su se mnogi.

Do delimičnog odgovora došlo se u komentarima, a gde su se u mnogobrojnim šaljivim, našli i oni sa konkretnim objašnjenima, te istakli da se najverovatnije radi o takozvanoj nutriji.

"Nutrija najverovatnije. Zanimljivo ih je videti."

"Nutrija. Nije pacov. Spada u familiju dabrova. Hrani se podvodnim biljem tako da je veoma korisna životinja", samo su neki od niza komentara sa istom pretpostavkom.

Nutrija, poznata i kao kojpu, je veliki, biljožderni i poluvodeni glodar. Prvobitno potiče iz suptropskih i umerenih delova Južne Amerike, ali se danas može naći širom sveta, pa tako i na našim prostorima.

Svojim izgledom najviše podseća na mešavinu dabra i krupnog pacova.

Nutrije uvek žive u blizini vodenih površina - reka, jezera, kanala i močvara. Grade jazbine u strmim obalama, često praveći složene sisteme tunela. Isključivo su biljožderi i hrane se vodenim biljkama, korenjem, trskom i priobalnom vegetacijom.

Autor: D.B.