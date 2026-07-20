Dete u plićaku naišlo na zastrašujući prizor: Ogromna i retka neman je plutala, svi u strahu (VIDEO)

Petogodišnje dete je tokom kupanja u moru kod grada Folonike, u pokrajini Toskani, naišlo na zastrašujući prizor: ugledalo je ogromnu ajkulu dugu gotovo pet metara. Dete i ostali kupači nisu bili u opasnosti jer je životinja bila mrtva, a more ju je izbacilo na obalu.

Veliki šok za kupače na plaži u Foloniki, nedaleko od ostrva Elba, predstavljalo je otkriće uginule ajkule. Snimci koji se šire društvenim mrežama prikazuju izvlačenje tela životinje teškog više od pola tone. Obalskoj straži bilo je potrebno više od dva sata da ukloni ajkulu, nakon čega je ona odvezena uz pomoć viljuškara.

Uzrok uginuća za sada nije poznat. Stručnjaci su naveli da je ajkula bila gotovo nepovređena i da proces raspadanja još nije počeo.

Prema navodima italijanskih medija, reč je o veoma retkoj vrsti – šestoroškrgoj ajkuli. Ove ajkule uglavnom žive u velikim dubinama i samo povremeno, naročito noću, prilaze plićaku. Napadi ove vrste na ljude nisu zabeleženi.

Autor: Marija Radić