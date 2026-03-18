AKTUELNO

Svet

HOROR U MESTU GDE SRBI VOLE DA LETUJU: More izbacilo dva tela, jedno bilo potpuno nago

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Stravičan prizor zabeležen je jutros kod Pomorja, nedaleko od Nesebara u Bugarskoj, kada je more na obalu izbacilo telo ženo.

Telo, koje je bilo u potpunosti nago, pronađeno je na plaži, a potresan prizor primetili su građani koji su rano ujutru izašli da se bave sportom.

Očevici su slučaj odmah prijavili policiji.

Kako navode lokalni mediji, na telu nisu pronađeni vidljivi tragovi nasilja. Telo je prevezeno na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, a identitet žrtve se utvrđuje.

Nešto kasnije policija je dobila prijavu da je telo muškarca isplivalo na površinu u krugu Brodoremontnog zavoda u Varni.

Prema prvim informacijama, telo je primećeno u blizini jednog od plutajućih dokova, a signal su podneli zaposleni na licu mesta u 8:32.

Na lice mesta odmah su poslate policijske ekipe, koje su izvršile uviđaj i počele rad na utvrđivanju identiteta muškarca i uzroka njegove smrti.

Autor: Iva Besarabić

#Bugarska

#More

#Policija

#Smrt

#Telo

POVEZANE VESTI

