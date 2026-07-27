Putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju najduže pola sata: Evo kakvo je stanje sa teretnjacima

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza vozila se na izlazu zadržavaju najduže pola sata, dok teretna vozila, takođe na izlazu, najduže čekaju na Šidu - četiri sata.

Na izlazu, na graničnom prelazu Gradina, putnička vozila se zadržavaju pola sata, a na Špiljanu 15 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na teretnim terminalima, na izlazu, na Batrovcima vozila čekaju dva sata, a na Šidu četiri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: Marija Radić