AMSS: Putnička vozila na izlazu na graničnim prelazima čekaju najviše četiri sata

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.15 časova, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza na izlazu se beleže zadržavanja u trajanju od 35 minuta do najviše četiri sata, a najduže se čeka na izlazu na Gradini.

Na izlazu na graničnom prelazu Strezimirovci putnička vozila čekaju dva sata, na Vrškoj Čuki 20 minuta, na Preševu dva i po sata, a na Špiljanima 35 minuta, dok se na Gradini zadržavaju četiri sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ulazu na graničnom prelazu Špiljani putnička vozila čekaju 50 minuta.

Na teretnim terminalima, na graničnom prelazu Horgoš, zadržavanja na izlazu su u trajanju od sat i po, na Kelebiji sat vremena, na Batrovcima tri sata, dok se na Sremskoj Rači čeka dva sata, a na Šidu sat vremena na izlaz.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: Marija Radić