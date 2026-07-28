Oglasili se iz Ministarstva prosvete: Evo ko ima pravo na besplatne udžbenike

Za školsku 2026/2027. godinu obezbeđeni su besplatni udžbenici za oko 96.000 učenika osnovnih škola, odnosno 919.156 udžbeničkih jedinica, a ukupno je za te svrhe izdvojeno 1.020.954.000 dinara, saopšteno je danas iz Ministarstva prosvete.

Ministarstvo je ukazalo, kako je navedeno, povodom netačnih navoda iznetih u Skupštini Srbije od pojedinih predstavnika opozicije, da pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz socijalno i materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći), učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, uključujući i IOP3.

Pravo na besplatne udžbenike imaju i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu, a potrebni su im prilagođeni udžbenici, kao i učenici koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu, a kojima je potrebno prilagođavanje (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format).

Kako je navedeno, pravo na besplatne udžbenike imaju i učenici iz porodica u kojima je troje i više dece u sistemu obrazovanja i vaspitanja, s tim da navedeno pravo ostvaruju deca koja su učenici osnovne škole.

Pravo na besplatne udžbenike, imaju ove kategorije učenika koji nastavu ostvaruju na srpskom jeziku i na jednom od osam jezika nacionalnih manjina.

Autor: A.A.