Vlasnik Pink Media Grupe, Željko Mitrović, izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavio najnoviji video sa jakom i jasnom porukom o nasilju, toleranciji i granicama samoodbrane.
Željko Mitrović objavio je na svom Instagram profilu video u kojem se na duhovit način prikazuje situacija koja otvara ozbiljnu društvenu temu – pitanje nasilja, tolerancije i odgovora na agresiju.
Željko je skrenuo pažnju da je među ljudima sve manje razumevanja i mira, dok se, kako navodi, sve češće pojavljuju oni koji prete i promovišu nasilje, kako na internetu tako i u stvarnom životu.
Nikad, ali nikad nije dovoljno mira, razumevanja i tolerancije među ljudima, a umesto toga je sve više nasilnika i siledžija na mrežama, ali i u stvarnom životu! Pojavljuju se na društvenim mrežama sa noževima, mačetama, pištoljima i heklerima ljudi koji prete! Zato ću ja postaviti jedno moralno i etičko pitanje? Na ovom video prikazu izražavam jednu dilemu, pa bih voleo da mi u komentarima napišete šta mislite o ovoj dilemi! Znači priča počinje ovako! Naručim DJ-eju jednu srpsku pesmu u restoranu na plaži u jednoj stranoj državi! Strpljivo i tolerantno čekam sat vremena da dođem na red! Konačno DJ pusti moju pesmu za đipanje, i svim gostima je ok, ali tada se pojavljuju iskompleksirani, ljubomorni i nasilnički ćelavci koji nasiljem negoduju moj izbor! I sada pitanje! Da li je moralno i etički ispravno, silom odgovoriti na silu, i smlatiti govna za sva vremena ili gandijevski istrpeti batine i pored snage koju posedujete, da ne biste bili isti kao oni! Ja lično prezirem nasilje i volim mir, strpljenje, razumevanje i toleranciju, OSIM, ja bar mislim, u samoodbrani i zaštiti slabijih ljudi, ali i malih i nedužnih predstavnika životinjskog sveta!
Vlasnik Pinka, još jednom je javno izneo svoj stav po pitanju nasilja, bilo među ljudima, ali i prema nedužnim životinjama.
Podsetimo, Mitrović je pre dva dana suspendovao Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa "Red" televizije nakon što je javnost ostala zatečena snimkom mučenja psa u kadi, od čijih posledica je nedužna životinja uginula.
Autor: A.A.