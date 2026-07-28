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Objava Željka Mitrovića podigla prašinu na mrežama: Prezirem nasilje, mir i tolerancija su najvažniji, ali... Jedno pitanje izazvalo burne reakcije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Vlasnik Pink Media Grupe, Željko Mitrović, izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavio najnoviji video sa jakom i jasnom porukom o nasilju, toleranciji i granicama samoodbrane.

Željko Mitrović objavio je na svom Instagram profilu video u kojem se na duhovit način prikazuje situacija koja otvara ozbiljnu društvenu temu – pitanje nasilja, tolerancije i odgovora na agresiju.

Željko je skrenuo pažnju da je među ljudima sve manje razumevanja i mira, dok se, kako navodi, sve češće pojavljuju oni koji prete i promovišu nasilje, kako na internetu tako i u stvarnom životu.

Nikad, ali nikad nije dovoljno mira, razumevanja i tolerancije među ljudima, a umesto toga je sve više nasilnika i siledžija na mrežama, ali i u stvarnom životu! Pojavljuju se na društvenim mrežama sa noževima, mačetama, pištoljima i heklerima ljudi koji prete! Zato ću ja postaviti jedno moralno i etičko pitanje? Na ovom video prikazu izražavam jednu dilemu, pa bih voleo da mi u komentarima napišete šta mislite o ovoj dilemi! Znači priča počinje ovako! Naručim DJ-eju jednu srpsku pesmu u restoranu na plaži u jednoj stranoj državi! Strpljivo i tolerantno čekam sat vremena da dođem na red! Konačno DJ pusti moju pesmu za đipanje, i svim gostima je ok, ali tada se pojavljuju iskompleksirani, ljubomorni i nasilnički ćelavci koji nasiljem negoduju moj izbor! I sada pitanje! Da li je moralno i etički ispravno, silom odgovoriti na silu, i smlatiti govna za sva vremena ili gandijevski istrpeti batine i pored snage koju posedujete, da ne biste bili isti kao oni! Ja lično prezirem nasilje i volim mir, strpljenje, razumevanje i toleranciju, OSIM, ja bar mislim, u samoodbrani i zaštiti slabijih ljudi, ali i malih i nedužnih predstavnika životinjskog sveta!

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

Vlasnik Pinka, još jednom je javno izneo svoj stav po pitanju nasilja, bilo među ljudima, ali i prema nedužnim životinjama.

Podsetimo, Mitrović je pre dva dana suspendovao Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa "Red" televizije nakon što je javnost ostala zatečena snimkom mučenja psa u kadi, od čijih posledica je nedužna životinja uginula.

Autor: A.A.

#Željko Mitrović

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