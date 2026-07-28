Objava Željka Mitrovića podigla prašinu na mrežama: Prezirem nasilje, mir i tolerancija su najvažniji, ali... Jedno pitanje izazvalo burne reakcije! (VIDEO)

Vlasnik Pink Media Grupe, Željko Mitrović, izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavio najnoviji video sa jakom i jasnom porukom o nasilju, toleranciji i granicama samoodbrane.

Željko Mitrović objavio je na svom Instagram profilu video u kojem se na duhovit način prikazuje situacija koja otvara ozbiljnu društvenu temu – pitanje nasilja, tolerancije i odgovora na agresiju.

Željko je skrenuo pažnju da je među ljudima sve manje razumevanja i mira, dok se, kako navodi, sve češće pojavljuju oni koji prete i promovišu nasilje, kako na internetu tako i u stvarnom životu.

Nikad, ali nikad nije dovoljno mira, razumevanja i tolerancije među ljudima, a umesto toga je sve više nasilnika i siledžija na mrežama, ali i u stvarnom životu! Pojavljuju se na društvenim mrežama sa noževima, mačetama, pištoljima i heklerima ljudi koji prete! Zato ću ja postaviti jedno moralno i etičko pitanje? Na ovom video prikazu izražavam jednu dilemu, pa bih voleo da mi u komentarima napišete šta mislite o ovoj dilemi! Znači priča počinje ovako! Naručim DJ-eju jednu srpsku pesmu u restoranu na plaži u jednoj stranoj državi! Strpljivo i tolerantno čekam sat vremena da dođem na red! Konačno DJ pusti moju pesmu za đipanje, i svim gostima je ok, ali tada se pojavljuju iskompleksirani, ljubomorni i nasilnički ćelavci koji nasiljem negoduju moj izbor! I sada pitanje! Da li je moralno i etički ispravno, silom odgovoriti na silu, i smlatiti govna za sva vremena ili gandijevski istrpeti batine i pored snage koju posedujete, da ne biste bili isti kao oni! Ja lično prezirem nasilje i volim mir, strpljenje, razumevanje i toleranciju, OSIM, ja bar mislim, u samoodbrani i zaštiti slabijih ljudi, ali i malih i nedužnih predstavnika životinjskog sveta!

Vlasnik Pinka, još jednom je javno izneo svoj stav po pitanju nasilja, bilo među ljudima, ali i prema nedužnim životinjama.

Podsetimo, Mitrović je pre dva dana suspendovao Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa "Red" televizije nakon što je javnost ostala zatečena snimkom mučenja psa u kadi, od čijih posledica je nedužna životinja uginula.

Autor: A.A.