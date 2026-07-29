Danas je Sveti Atinogen: Mučenički stradao sa učenicima, a ovo je priča o prazniku koji i danas inspiriše vernike

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 29. jula obeležavaju praznik Svetog sveštenomučenika Atinogena i njegovih deset učenika, koji su svojim životom i stradanjem ostavili dubok trag u istoriji ranog hrišćanstva.

Sveti Atinogen bio je episkop u gradu Sevastiji u Jermeniji i poznat po tome što je okupljao vernike, učio ih hrišćanskoj veri i vodio ih primerom skromnog i pobožnog života. U vreme velikih progona hrišćana početkom četvrtog veka odbio je da prinese žrtvu rimskim bogovima, zbog čega je uhapšen zajedno sa svojim učenicima. Prema crkvenom predanju, vlasti su najpre pogubile njegovih deset učenika pokušavajući da slome njegovu veru. Međutim, Sveti Atinogen ostao je postojan i do kraja ispovedao Hrista, zbog čega je i sam pogubljen. Crkva ga zbog toga proslavlja kao sveštenomučenika - episkopa koji je život položio za veru.

Prema crkvenom predanju, neposredno pre mučeničke smrti Sveti Atinogen zapevao je himnu u slavu Boga, koja je ostala upamćena kao izraz potpune vere i mira pred stradanje. Upravo zbog toga u pravoslavnoj tradiciji smatra se simbolom čoveka koji ni u najtežim trenucima nije izgubio nadu ni poverenje u Boga. Ta scena često se ističe kao jedna od najupečatljivijih epizoda iz njegovog života i razlog zbog kojeg ga vernici poštuju kao uzor istrajnosti i duhovne snage.

Dakle, njegov praznik podseća vernike na značaj istrajnosti, vernosti sopstvenim uverenjima i odgovornosti prema onima koje čovek vodi i poučava.

Za praznik Svetog Atinogena nisu vezani brojni narodni običaji, ali su u pojedinim pravoslavnim sredinama sačuvana određena pobožna verovanja kao na primer da vernici na ovaj dan odlaze na liturgiju i mole se za snagu da istraju u iskušenjima i sačuvaju veru.

Budući da je Sveti Atinogen stradao zajedno sa svojim učenicima, mnogi praznik doživljavaju kao podsetnik na važnost međusobne odanosti, prijateljstva i odgovornosti prema bližnjima.

U narodu se smatra da je dobro učiniti neko dobro delo ili pomoći čoveku u nevolji, kao znak sećanja na svetitelje koji su svoj život posvetili drugima, a pojedini vernici izbegavaju svađe i teške reči na ovaj dan, verujući da praznik treba provesti u miru, molitvi i praštanju.

Autor: D.S.