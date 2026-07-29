Vikend pred nama najkritičniji za put: Kada se udruži ovih 5 faktora, stajaćemo na granici SATIMA

Nalazimo se u samom špicu letnje sezone, a predstojeći vikend preti da postane najizazovniji period za sve putnike koji su se uputili ka grčkoj obali. Pored tradicionalno najveće frekvencije saobraćaja, jer je u pitanju prvi vikend u avgustu, situaciju dodatno komplikuje najavljeni ekstremni toplotni talas sa temperaturama koje će dostizati 40 stepeni, a lokalno i koji stepen više. Uz to, veliki nacionalni praznik Ilinden u Severnoj Makedoniji stvoriće dodatni pritisak na puteve.

Ukoliko imate bilo kakvu mogućnost da svoje putovanje pomerite za radni dan, to je najtoplija preporuka, jer se očekuje da će hiljade vozila preplaviti granične prelaze i ključne saobraćajnice ka jugu u uslovima nepodnošljive vrućine.

Glavni razlog za najavljeni saobraćajni kolaps jeste 2. avgust, Ilinden, koji predstavlja veliki praznik u Severnoj Makedoniji. Tog dana ogroman broj građana ove susedne zemlje kreće na put, najviše u pravcu Grčke, što drastično opterećuje granične prelaze kao što su Bogorodica i Evzoni. Kada se na to doda da je prvi vikend u avgustu tradicionalno vreme kada počinju godišnji odmori u velikom delu Evrope, našim putevima kreće nepregledna reka turista iz Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske i Rumunije. Ovaj datum se godinama unazad beleži kao jedan od najkritičnijih jer se tada direktno preklapaju putnici koji završavaju odmor u julu i oni koji ga započinju u avgustu.

Pored pomenutog praznika i redovnog smenjivanja turista, prisutno je još ključnih faktora koji će ovaj vikend pretvoriti u pravi test izdržljivosti. Pre svega, to je ekstremni toplotni talas sa temperaturama koje znatno prelaze 40 stepeni u hladu. Zatim, tu je nov EES sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije, čija je procedura sama po sebi duža, pa u kombinaciji sa velikim prilivom vozila stvara višesatna čekanja. Konačno, dodatni rizik predstavlja i potencijalno zatvaranje obilaznice oko Soluna, što se tokom leta već više puta dešavalo upravo vikendom.

Višegodišnja praksa pokazuje jasne obrasce kretanja gužvi koje bi svaki putnik morao da ima na umu. Najveći pritisak na ulazu u Grčku očekuje se petkom i subotom, dok su nedelja i ponedeljak rezervisani za formiranje dugih kolona u suprotnom smeru, ka Srbiji. Iskustvo potvrdjuje da su 1. i 15. u mesecu najgori dani za putovanje jer tada turističke agencije vrše najveće smene gostiju.

Ovaj vikend je samo početak, jer avgust donosi još nekoliko kritičnih tačaka koje mogu pretvoriti putovanje u višesatno stajanje u mestu. Pored 2. avgusta, ključni datumi za izbegavanje putovanja su 15. i 28. avgust, kada se zbog velikih praznika očekuju totalni zastoji. U Grčkoj su izuzetno kritični dani oko 15. avgusta, kada se obeležava Uspenje Bogorodice, odnosno Velika Gospojina. Tada se u celoj zemlji praznuje neradno, a Grci masovno odlaze na obalu ili se vraćaju sa nje. Takođe, 28. avgust je ponovo kritičan zbog praznika u Severnoj Makedoniji, pa se očekuju ogromni redovi na alternativnim i glavnim prelazima poput Dojrana i Evzonija.

Jedna od najkritičnijih tačaka na putu do letovališta je obilaznica oko Soluna, gde su u toku obimni radovi na izgradnji Flyover sistema. Prolaz preko ove obilaznice treba strogo izbegavati u periodu jutarnjeg špica od 7 do 10:30 časova, kao i u popodnevnim satima od 15 do 19 časova. Zbog povremenih nenajavljenih obustava saobraćaja, vozačima je od ogromne pomoći specijalizovani sajt flyover.imet.gr koji u realnom vremenu prikazuje brzinu kretanja i zastoje na ovoj deonici. Lainović savetuje da putnici moraju biti strpljivi i opremljeni, ističući da ukoliko ne koristite alternativne pravce, morate imati dovoljno goriva i vode kod sebe u automobilu.

Mnogi vozači se pitaju da li je put preko Bugarske bolja opcija. Iako se njime uspešno izbegava solunska obilaznica, ovaj pravac nosi sopstvene zamke. Put preko Bugarske masovno koriste državljani Turske koji se vraćaju u zapadnu Evropu, kao i brojni turisti iz Rumunije, zbog čega granični prelaz Kulata-Promahonas zna da bude izuzetno opterećen i pretvori se u usko grlo.

Da ne biste upali u nepreglednu kolonu bez mogućnosti povratka, neophodno je informisati se barem pola sata pre dolaska na samu graničnu liniju. Snimci sa AMSS kamera pružaju uvid u realno stanje na našim prelazima, ali treba imati na umu da oni ne prikazuju situaciju u međuzoni. Zato je preporučljivo pratiti i opciju za prikaz saobraćaja na Google mapama, gde bordo linije jasno označavaju zastoj, kao i dnevne servisne informacije Puteva Srbije o radovima i stanju na naplatnim rampama.

Pri tome je izuzetno važno znati da opcija prikaza saobraćaja na Google mapama ne radi u offline modu, pa se sve informacije moraju proveriti dok još imate stabilnu internet vezu pre same granice. Naoružajte se strpljenjem, prilagodite vreme polaska i ne zaboravite da je bezbedan dolazak na destinaciju važniji od svakog ušteđenog minuta.

Autor: S.M.