Gujon: Vodili smo preko 750 dece iz srpskih enklava na more prethodnih 15 godina

Deca iz srpskih enklava na Kosovu i Metohiji stigla su u Crnu Goru, gde će po prvi put letovati na moru sa humanitarnom organizacijom „Solidarnost za Kosovo“.

Ovog leta u Tivat je doputovalo 41 dete iz Kosovskog Pomoravlja, Vitine, Mogile, Klokota i Vrbovca, Gračanice, Zubinog Potoka, kao i iz sela u Sirinićkoj župi: Štrpca, Sevca, Berevca i Brezovice.

Izbor učesnika izvršila je Eparhija raško-prizrenska prema socijalnim kriterijumima. Prednost je data deci iz socijalno ugroženih porodica, učenicima sa odličnim prosekom i deci koja do sada nisu imala priliku da odu na more.

„Ovo je jubilarna, petnaesta godina otkako svakog leta vodimo na more mališane sa Kosova i Metohije. Za ovo vreme više od 750 dece provelo je nezaboravne dane na moru. Za većinu njih ovo je jedna od retkih prilika da napuste svoje svakodnevno okruženje, osete slobodu i bezbrižnost, upoznaju nove vršnjake i steknu prijateljstva koja se često nastavljaju i nakon povratka kući. Posebno me raduje kada mi se danas jave mladići i devojke koji su kao deca bili učesnici ovog programa i koji kažu da uspomene sa mora nikada neće zaboraviti. To je najlepša potvrda vrednosti ovog programa. Iako po razmerama ne može da se poredi sa školama i farmama koje smo izgradili na Kosovu i Metohiji, po značaju koji ima za decu i simbolici koju nosi, ovo je jedan od projekata koji mi je najbliži srcu i koji ćemo nastaviti da sprovodimo i u godinama koje dolaze“, izjavio je osnivač humanitarne organizacije „Solidarnost za Kosovo“ Arno Gujon.

Pored kupanja, učenja plivanja i uživanja na moru za decu je pripremljen bogat program koji obuhvata posetu manastiru Ostrog, krstarenje Bokokotorskim zalivom, obilazak znamenitosti crnogorskog primorja, kao i brojne sportske, kreativne i edukativne aktivnosti. O deci tokom čitavog boravka brine stručni tim vaspitača, profesora likovne umetnosti i profesora fizičkog vaspitanja.

Letovanje za srpsku decu iz enklava predstavlja jedan od najdugovečnijih projekata humanitarne organizacije „Solidarnost za Kosovo“, koja već 20 godina uz podršku više od 12.000 donatora iz Francuske pomaže srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.



Autor: S.M.