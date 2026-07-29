'Nikada neću zaboraviti njihove oči' Potresne reči ministarke Đurđević Stamenkovski iz Zvečanske dirnule Srbiju

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da će zauvek pamtiti poglede dece smeštene u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj, ističući da je društvo dužno da im pruži ljubav, sigurnost i priliku za srećno odrastanje.

– Mislim da nikada neću zaboraviti oči dečice u Zvečanskoj, kojoj je splet okolnosti od prvog daha namenio veliku životnu borbu. Neki od njih stigli su iz porodilišta baš na dan naše posete. Znam da će se mnogi zapitati kako je moguće da je neko ovakve anđele ostavio. Ali, umesto da tražimo odgovor na to pitanje, naša je obaveza da se pobrinemo da ih mi nikada ne napustimo. Da im pružimo ljubav, sigurnost i priliku da, uprkos svemu, odrastu u dobre, snažne i srećne ljude – poručila je ministarka.

Ona je navela da je obišla objekat u kojem je završena poslednja faza rekonstrukcije, istakavši da je reč o investiciji vrednoj 11 miliona evra i da se otvaranje potpuno obnovljenog objekta očekuje uskoro.

– Ovaj prostor nije samo lepši i savremeniji. On je simbol naše odgovornosti da kao društvo ne okrećemo glavu od onih kojima smo najpotrebniji. Jednako važni kao novi zidovi i savremena oprema jesu ljudi koji ovde svakoga dana, strpljenjem, pažnjom i ogromnom ljubavlju, ovim mališanima pružaju osećaj doma, sigurnosti i pripadnosti – istakla je Đurđević Stamenkovski.

Kako je naglasila, svako dete zaslužuje bezbrižno detinjstvo, a kada život to ne omogući, obaveza države i društva jeste da učine sve kako bi svakom detetu pružili sigurnost, brigu i nadu u bolju budućnost.