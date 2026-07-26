Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da istinu neko mora da brani, a da bi se branila, potrebna je stabilnost u zemlji.

- Neka svako ko je tvrdio da je Srbija izolovana poslednjih meseci samo presabere koliki smo mi broj poseta imali na najvišem državnom nivou. Nisu to sve prijateljske zemlje; neke su partnerske, neke su izrazito prijateljske, a neke su čak zemlje sa određenim rezervama prema Srbiji. Sada, ovaj strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama je toliko važan uz sve naše rezerve koje mi imamo prema Vašingtonu kao mestu koje vrlo teško menja svoju spoljnu politiku. Mi smo uspeli da dočekamo trenutak u kome Sjedinjene Američke Države pre nekoliko meseci ne pominju u svom saopštenju termin "međusobno priznanje Srbije i Kosova", već traže deeskalaciju sukoba i nasilja, i traže rešenje koje će biti ispregovarano na korist obe strane - rekla je i dodala:

- Znate li vi koji je to preokret za Sjedinjene Američke Države? Mi vidimo sada jedan prostor koji je fantastičan za Srbiju.

Čekali smo decenijama da dođe do tog preokreta. Zar iko misli da se u Prištini mirno spava nakon početka pregovora o strateškom sporazumu? Kurti koristi pravi "poslednji čas", zato što on zna da su ovo poslednji momenti da on zaokruži takozvanu nezavisnost Kosovske države. Svima je jasno u čitavom svetu da je to naša duhovna i kulturna baština, ali mi ne možemo nikada da se oslonimo samo na istinu i da kažemo: dovoljno je što je istina na našoj strani. Nije dovoljno, zato što tu istinu neko mora da brani, a da bi je branio, mi moramo da imamo stabilnost u zemlji.

Autor: Iva Besarabić