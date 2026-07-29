Nestala devojka u Beogradu: Ljudmila krenula u izlazak, pa joj se izgubio svaki trag

Ruskinja Ljudmila Turkova Konstantinovna (28) nestala je u subotu, 25. jula na beogradskoj opštini Palilula. Spremala se da ode u klub, ali nije poznato da li je tamo i stigla. Poslednju poruku poslala je u 23 i 15 sati i od tada je nedostupna i nema je na mrežama.

Ljudmila je možda bila obučena u crne helanke ili u neku svetliju odeću.

Visoka je 164 cm, ima oko 55 kg, ima dugu plavu kosu i pirsing u nosu. Od posebnih karakteristika Ljudmila ima tetovažu dve zmije na levoj nozi na prednjem delu butine, ima veliku kaligrafsku tetovažu na prednjem delu desne potkolenice, tetovažu u japanskom stilu na ramenima, a ima i još nekoliko manjih tetovaža.

Ljudmilina drugarica kaže za Telegraf da što se tiče prijave nestanka policiji moraju da čekaju da Interpol prosledi prijavu koju je majka podnela u Rusiji.

Svi koji su možda videli Ljudmilu ili imaju informacije o tome gde se ona nalazi mogu da pozovu broj Ljudmiline drugarice Darije: 065/304 29 17.

Autor: Pink.rs