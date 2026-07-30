HITNA SMS UPOZORENJA STIŽU GRAĐANIMA SRBIJE! RHMZ objavio čitav niz RIZIKA: 'Zdravlje je ugroženo, može doći do DEFORMACIJE PUTEVA' (FOTO)

Usled jakog i dugotrajnog toplotnog talasa koji se krajem jula i u prvoj dekadi avgusta očekuje na teritoriji Republike Srbije, RHMZ je juče u 11.20 sati inicirao pokretanje procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima. Prema najavama meteorologa, sledi nam dve nedelje jakih vrućina, a onda jače osveženje.

Kako je najavio meteorolog amater Marko Čubrilo, dolazi jak letnji talas vrućine, narednih dana maksimumi će biti prvo od 28 do 34, a početkom avgusta od 31 do 40 stepeni Celzijusa.

Ipak, kako kaže, nećemo izgoreti.

- Ovakvih naleta vrućine ima svakog leta, samo što znaju potrajati i mnogo duže. Ali ne dešava se ništa strašno i novo, požari su posledica aktivnosti piromana - naveo je aludirajući na požare koji se šire Evropom.

Prvo osveženje već sledećeg vikenda?

- Za sada stoji da je osetna promena vremena moguća oko 08.08. kada bi uz jači upad vlažnog i svežijeg vazduha koji bi se preko Alpa prebacio ka nama bilo moguće i razvijanje sekundarnog ciklona nad Jadranom te bi uz osetno osveženje moglo biti i jakih nestabilnosti - kaže Čubrilo.

Ipak, napominje da je zahlađenje još uvek upitno kako njegova snaga, tako i sam okvir dolaska, ali ukoliko se ostvari, dodaje, gotovo je sigurno da je sa velikim letnjim vrućinama za ovu godine završeno.

Podsetimo, građanima su juče stigle SMS poruke upozorenja zbog toplotnog talasa u trajanju od najmanje 5 dana.

Tropske noći i pakao na 40 stepeni

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni.

U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24, a u Beogradu od 22 do 26 stepeni.

"Rizik po zdravlje"

U upozorenju RHMZ navodi se da dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlјe stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetlјivije kategorije stanovništva – deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom.

Preporučuje se izbegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćajnim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetlјivih kategorija stanovništva.

Ekstremni uslovi za požare

Dugotrajan period visokih temperatura, uz isušivanje vegetacije i zemlјišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugroženi šumski kompleksi, polјoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemlјište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje, upozorava RHMZ.

Dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem.

Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju.

U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije (dilatacije) šina usled ekstremnog zagrevanja čelika. Istovremeno, očekuje se izražen toplotni stres u polјoprivredi i stočarstvu, sa nepovolјnim uticajem na bilјnu proizvodnju, zdravlјe životinja i produktivnost.

Autor: D.B.