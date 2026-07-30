AKTIVIRAN POSEBAN ALARM ZBOG TOPLOTNOG TALASA: Srbiju udara ekstremna vrućina, sve će goreti od vreline - Osveženje tek posle ovog datuma!

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava na opasnosti toplotnog talasa u Srbiji, sa temperaturama do 40 stepeni. Smanjite boravak na otvorenom

Ministarstvo unutrašnjih poslova aktiviralo je poseban alarm zbog jakog i dugotrajnog toplotnog talasa u Srbiji sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje pet dana u kontinuitetu počev od danas.

Upozorenje MUP

- Opasnost od lakog iniciranja i širenja vatre na otvorenom. Opasnost po zdravlje. Rizik od toplotnog udara i dehidracije. Smanjite boravak na otvorenom - ističe se u upozorenju MUP.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije navodi da će početak toplotnog talasa danas obeležiti maksimalne temperature od 33 do 37 stepeni, a od sutra nač čekaju od 35 do 38, a lokalno i do 40 stepeni.

- Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena, a u Beogradu od 22 do 26 stepeni - najavio je RHMZ i dodao:

- Na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni.

Struka upozorava i da dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva.

- Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva – deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćajnim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva.

Ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom

Dugotrajan period visokih temperatura, uz isušivanje vegetacije i zemljišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom, upozorava i RHMZ.

- Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje.

Nepovoljan uticaj na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj i transport, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova

- Dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem. Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju.

U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije (dilatacije) šina usled ekstremnog zagrevanja čelika. Istovremeno, očekuje se izražen toplotni stres u poljoprivredi i stočarstvu, sa nepovoljnim uticajem na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost, zaključuje RHMZ.

Autor: D.B.