AKTUELNO

Društvo

STIŽE VRUĆINA: Nakon prijatnog ponedeljka, Srbiju čeka pakleni utorak – evo kada nas očekuje osveženje!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Iako je ponedeljak protekao u znaku prijatnog letnjeg vremena, sa temperaturama do 30 stepeni i sunčanim intervalima, pred nama je drastična promena.

Prema podacima RHMZ-a, već od utorka kreće talas vrućine, a temperatura će u mnogim krajevima rasti i do 35 stepeni.

Prognoza za utorak, 14. jul: Vrućina se vraća na velika vrata

Utorak donosi pretežno sunčano i vrlo toplo vreme. Tek krajem dana, sa severozapada, dolazi umereno naoblačenje koje će, tokom noći ka sredi, doneti ređe kratkotrajne pljuskove na severu i zapadu Srbije.

Beograd: Minimalna 19°C, maksimalna do 33°C.

Novi Sad: Minimalna 16°C, maksimalna do 33°C.

Niš: Minimalna 15°C, maksimalna do 33°C.

Vojvodina: Maksimalne temperature od 32°C do 34°C.

Šta nas čeka do kraja sedmice?

Sredina nedelje nastavlja trend visokih temperatura, dok nas pravi toplotni udar očekuje pred vikend:

Sreda: Vrlo toplo, maksimalne temperature od 32°C do 35°C, uz malu šansu za popodnevne lokalne pljuskove.

Četvrtak: Sunčano i vrlo toplo uz razvoj oblaka i mogućnost grmljavine popodne.

Petak i subota: Ekstremne vrućine! U većini krajeva temperature će prelaziti 35°C, dok se u subotu ponegde očekuje čak do 40°C.

Kada stiže osveženje?

Prema trenutnim prognozama, olakšanje bi moglo da stigne u noći između subote i nedelje, kada je moguće naoblačenje sa pljuskovima, što bi od nedelje uslovilo pad temperature.

Autor: D.S.

#Beograd

#Crna Gora

#Prognoza

#RHMZ

#Srbija

#Temperatura

#Vreme

#leto

#pljuskovi

#toplotni talas

#vrućina

POVEZANE VESTI

Društvo

SUTRA 20 STEPENI, A ONDA SNEG?! Gledamo u prognozu i trljamo oči: Ekstremni obrti iz dana u dan, a evo šta se dešava od 4. marta

Društvo

DANAS I DO 20 STEPENI, A ONDA STIŽE PREOKRET! Temperature će pasti i na -10! Pali se narandžasti meteo alarm, a u ovim delovima Srbije biće i SNEGA!

Društvo

STIŽE HLADNI FRONT, DONOSI PADAVINE I SNAŽAN SEVERAC: Tačno 20. jula se razrešava MISTERIJA i znaće se šta nas dalje očekuje

Društvo

Ujutru mraz, a onda kreće šok obrt: Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana

Društvo

STIŽE PRAVO PROLEĆNO OSVEŽENJE: Danas sunčano i toplije, temperatura skače do 25 stepeni – evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

Društvo

Posle tropskih dana i noći stiže hladni front: Evo od kog dana se očekuju jake oluje i grad, spremite se