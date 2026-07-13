STIŽE VRUĆINA: Nakon prijatnog ponedeljka, Srbiju čeka pakleni utorak – evo kada nas očekuje osveženje!

Iako je ponedeljak protekao u znaku prijatnog letnjeg vremena, sa temperaturama do 30 stepeni i sunčanim intervalima, pred nama je drastična promena.

Prema podacima RHMZ-a, već od utorka kreće talas vrućine, a temperatura će u mnogim krajevima rasti i do 35 stepeni.

Prognoza za utorak, 14. jul: Vrućina se vraća na velika vrata



Utorak donosi pretežno sunčano i vrlo toplo vreme. Tek krajem dana, sa severozapada, dolazi umereno naoblačenje koje će, tokom noći ka sredi, doneti ređe kratkotrajne pljuskove na severu i zapadu Srbije.

Beograd: Minimalna 19°C, maksimalna do 33°C.

Novi Sad: Minimalna 16°C, maksimalna do 33°C.

Niš: Minimalna 15°C, maksimalna do 33°C.

Vojvodina: Maksimalne temperature od 32°C do 34°C.

Šta nas čeka do kraja sedmice?

Sredina nedelje nastavlja trend visokih temperatura, dok nas pravi toplotni udar očekuje pred vikend:

Sreda: Vrlo toplo, maksimalne temperature od 32°C do 35°C, uz malu šansu za popodnevne lokalne pljuskove.

Četvrtak: Sunčano i vrlo toplo uz razvoj oblaka i mogućnost grmljavine popodne.

Petak i subota: Ekstremne vrućine! U većini krajeva temperature će prelaziti 35°C, dok se u subotu ponegde očekuje čak do 40°C.

Kada stiže osveženje?

Prema trenutnim prognozama, olakšanje bi moglo da stigne u noći između subote i nedelje, kada je moguće naoblačenje sa pljuskovima, što bi od nedelje uslovilo pad temperature.

Autor: D.S.