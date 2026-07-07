STIŽE HLADNI FRONT, DONOSI PADAVINE I SNAŽAN SEVERAC: Tačno 20. jula se razrešava MISTERIJA i znaće se šta nas dalje očekuje

Sunčan i topao utorak sa maksimalnim temperaturama do 30 stepeni bio je samo kratak uvod u naglu promenu vremena koja nam stiže već u sredu.

Preko našeg regiona počeće da se premešta hladni front koji će doneti prolazno naoblačenje, padavine i osetan pad temperature, naročito u severnim predelima. Uz ovu promenu vremena, očekuje se i prolazno jak severni vetar koji će označiti kraj kratkotrajnog talasa toplote i uvod u period umerenijeg leta bez ekstremnih vrućina.



Prema vremenskoj prognozi Marka Čubrila, meteorologa amatera, očekuje se da se već tokom srede preko nas premesti oslabljen hladni front. Iako će se njegova glavnina držati severoistočnog pravca u odnosu na naše predele, to ne znači da ćemo proći bez posledica. Ovaj front je vesnik promene koja će prekinuti niz toplih dana i doneti nam preko potrebno, ali za mnoge i prenaglo osveženje koje će se osetiti od temperature do jačine vetra.

Hladni front donosi padavine i snažan severac

Glavna promena nastupa već u sredu, kada će premeštanje hladnog fronta usloviti prolazno naoblačenje. Stanovnici severnih delova regiona mogu očekivati uglavnom slabu kišu, dok će se u popodnevnim satima situacija dodatno zakomplikovati na jugu. Tamo su, prema rečima Čubrila, mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ono što će svi osetiti, bez obzira na padavine, jeste prolazno jak severni vetar koji će pratiti ovaj front.

Temperature će u sredu biti u osetnom padu, naročito na severu gde će se kretati oko 22 stepena. Na jugu regiona će se toplota još uvek donekle zadržavati, pa će se tamo meriti i do 30 stepeni.

Čubrilo ističe da je ovo tek uvod u period umerenijeg vremena. Narednih dana umereno toplo, u sredu prolazno osveženje, a još jedno osveženje je moguće početkom sledeće nedelje, poručuje u prognozi.

Pod uticajem visinskog ciklona iznad Ukrajine

Nakon prolaska ovog fronta, od četvrtka pa sve do narednog utorka, naše područje će se naći pod specifičnim uticajem. Naime, na vreme kod nas će svojom periferijom uticati visinski ciklon sa centrom nad Ukrajinom. Ovakva sinoptička situacija znači da će u našim predelima dominirati severno vazdušno strujanje, što je garancija da se ekstremne vrućine neće skoro vratiti.

Do kraja nedelje toplije, ali bez velikih vrućina

U ovom periodu biće umereno toplo, a dnevni maksimumi će biti uglavnom od 24 do 31 stepen. To su vrednosti koje su znatno prijatnije od onih na koje smo navikli tokom vrelih talasa. Čubrilo najavljuje da bi u sledeći utorak moglo doći do još jednog kratkotrajnog osveženja koje će dodatno stabilizovati temperature u granicama umerenog leta.

Vikend donosi pljuskove i u niže predele

Za sve one koji su planirali aktivnosti na otvorenom tokom predstojećeg vikenda, prognoza zahteva oprez. Pljuskova će biti povremeno, a njihova učestalost će se menjati kako dani budu prolazili. Tokom samog vikenda, kiša i pljuskovi će se najčešće zadržavati u planinskim predelima, dok se od nedelje očekuje da se padavine prošire i na niže delove regiona.

Osim u višim, za vikend se očekuju pljuskovi i u nižim predelima



Ovaj tip vremena, sa smenom sunca i lokalnih pljuskova, obeležiće drugu dekadu jula. To je period koji će poljoprivrednicima doneti dragocenu vlagu, ali bi mogao pokvariti planove onima koji su se nadali konstantnom suncu bez kapi kiše. Ipak, nastavlja se umereniji tip leta bez velikih vrućina, što je svakako dobra vest za hronične bolesnike i sve one koji teško podnose tropske temperature.



Osim u višim, za vikend se očekuju pljuskovi i u nižim predelima

Osim u višim, za vikend se očekuju pljuskovi i u nižim predelimaOd 14. jula do oko 20. jula, treba očekivati određeno otopljenje. Međutim, Čubrilo navodi da to otopljenje za sada deluje kao tipično letnje, bez ekstremnih vrednosti koje bi nas mogle ugroziti. Očekivani letnji maksimumi u tom periodu će biti od 29 do 34 stepena.

Oko 17. jula letnja vrućina, ali ne i toplotni talas

Zanimljivo je objašnjenje zašto ćemo izbeći najjači toplotni udar. Zbog položaja anticiklona, čije bi se jezgro zadržavalo zapadnije od nas, ekstremno topao vazduh bi se usmeravao ka zapadnoj i jugozapadnoj Evropi. To znači da će se delovi Španije, Francuske i Italije boriti sa vrelinom, dok će Balkan ostati u zoni nešto umerenijih temperatura koje su uobičajene za naše podneblje u julu.

Misterija oko 20. jula i nesigurni signali

Kada je reč o trećoj dekadi meseca, karte još uvek nisu potpuno otvorene. Oko 20. jula ima nagoveštaja za osetnije pogoršanje i osveženje, ali taj deo sinoptike je još uvek jako nesiguran, upozorava Čubrilo.

To znači da je u ovom trenutku teško precizirati da li će to biti samo prolazni pad temperature ili uvod u duži nestabilan period.

Autor: S.M.