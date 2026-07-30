'BORBA ZA ZDRAVLJE NACIJE NE SME DA ČEKA' Lazarević: Studenti, mladi lekari i profesori na terenu, kao i vaskularni hirurg Ilić

Oreovac nije čekao bolnicu , bolnica je došla u Oreovac! Po pozivu meštana, tim Univerzitetskog kliničkog centra Niš i Instituta „Niška Banja“ stigao je u ovo selo nadomak Niša, na osme po redu besplatne preventivne kardiološke preglede, kako bi građani dobili stručnu pomoć tamo gde žive.
U Oreovac su došli profesori, specijalisti, mladi lekari i vrhunski stručnjaci, sa savremenim mobilnim aparatima, kako bi meštanima pregledali srce i krvne sudove, arterije i vene, otkrili moguće zdravstvene probleme na vreme i dali savete za dalje lečenje.
Ovo je još jedan dokaz da zdravstveni sistem ide ka građanima , a ne da građani moraju da prelaze kilometre kako bi došli do lekara.
Direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević poručio je da je cilj da svaki čovek dobije pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu pomoć, bez obzira na to gde živi.
„Kada građani pozovu, mi dolazimo. Naš zadatak je da lekari, profesori i mladi stručnjaci budu tamo gde su ljudi kojima je pomoć potrebna. Ne želimo da pacijenti čekaju i da se muče da dođu do lekara , želimo da lekar stigne do pacijenta“, poručio je Lazarević.
On je istakao da su preventivni kardiološki pregledi od ogromnog značaja, jer omogućavaju da se bolesti otkriju u ranoj fazi.
„Ovo su bolesti koje najviše pogađaju naše stanovništvo. Zato su prevencija i rano otkrivanje ključni. Želimo da profesori, subspecijalisti i mlade kolege zajedno pomognu građanima i da pacijenti budu zadovoljni“, naglasio je direktor UKC Niš.
Sa lekarskim timom u Oreovac su došli i fizioterapeuti, koji su građanima objasnili značaj fizičke aktivnosti, pravilnih vežbi i njihovu ulogu u prevenciji i oporavku kod kardiovaskularnih oboljenja.
U Oreovcu je bio i dr Nenad Ilić, jedan od vodećih vaskularnih hirurga, koji je istakao da je rano otkrivanje bolesti ključno.
„Bolesti krvnih sudova su jedan od najvećih zdravstvenih problema i kod nas i u svetu. Ovakvim preventivnim pregledima možemo da otkrijemo probleme u početnim fazama, da pacijentima damo pravi savet i usmerimo ih ka odgovarajućem lečenju“, rekao je dr Ilić.
Meštani su imali priliku i za direktan razgovor sa lekarima kroz „Otvorena vrata kabineta direktora“, gde su mogli da postave sva pitanja, dobiju stručan savet i rešenje za svoj zdravstveni problem odmah, na licu mesta.
Oreovac je pokazao kako izgleda zdravstvo koje sluša građane , kada lekari dolaze do ljudi, kada profesori prenose znanje mladim kolegama, a preventivni pregledi stižu do svakog mesta gde postoji potreba.
Jer najveća snaga zdravstvenog sistema nije samo u opremi i ustanovama – već u ljudima koji su spremni da budu uz svakog pacijenta.
Autor: Iva Besarabić