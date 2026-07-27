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Milan Lazarević povukao crvenu liniju: Kraj za mito i neetičko ponašanje, svako će odgovarati

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš obavestio je javnost da od danas u ovoj zdravstvenoj ustanovi važi nulta tolerancija na svaki oblik korupcije i neetičkog ponašanja.

U prethodnom periodu evidentirane su prijave i žalbe pacijenata, koje se tretiraju sa najvišim stepenom ozbiljnosti, a svaka od njih biće detaljno ispitana. Biće preduzete sve mere kako bi se zaštitila prava pacijenata i očuvao ugled zdravstvenog sistema.

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, poručio je:

„Država je odlučna da uvede red u zdravstvo , nema zaštićenih i nema povlašćenih. Svako ko pomisli da može da bude iznad pacijenta i zakona, odgovaraće bez izuzetka.“

On je dodao i snažnu poruku:

„Ne može više niko da zarađuje na bolesnima , stavljamo tačku na korupciju. Lekari moraju da brinu o svakom čoveku, a ko ne radi u interesu pacijenta, snosiće sankcije.“

Foto: privatna arhiva

UKC Niš ističe da je jedini prioritet zdravlje pacijenata i poverenje građana u javni zdravstveni sistem. Svaki vid zloupotrebe, nedoličnog ponašanja ili narušavanja profesionalnih standarda biće sankcionisan u skladu sa zakonom.

Pozivaju se građani da svaku sumnju na korupciju prijave putem mejla ili telefona koji su navedeni u prilogu, kako bi zajedničkim delovanjem bio uspostavljen sistem u kome su pacijenti na prvom mestu.

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uprava@kcnis.rs

Autor: S.M.

#Crvena linija

#Klinički centar Niš

#Milan Lazarević

#mito

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