'KRUNU LAŽOVA SADA NOSI SAVO NEJAKI, ZVANI MANOJLO' Željko Mitrović novom objavom digao buru na mrežama: Surovo se obratio hejterima, pa otkrio ko koga druka (VIDEO)

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se na društvenoj mreži Instagram, gde se uz hit snimak na kojem igra uz pesmu "Mala, mala grupa pedera" grupe Familija obratio svojim kritičarima.

Željko Mitrović je u objavi naveo da je pesmu posvetio, kako je napisao, "hejterima, botovima, internet lažovima i političkim fićfirićima", dodajući da nije očekivao da će, prema njegovim rečima, "nestati kao voda u pesku".

- Kada sam ovu legendarnu pesmu, MALA MALA GRUPA PEDERA, moje omiljene grupe Familija, posvetio hejterima, botovima, internet lažovima i političkim fićfirićima, nisam verovao da će baš da nestanu kao voda u pesku! Moram da priznam da mi sada malo i nedostaju! Ako nema tih malih retardiranih lažovčića koga ću onda ja da taslačim i dandarim u komentarima na mrežama! Baron Minhauzen sada i zvanično nije više glavni simbol i nosilac svetske krune “za najpoznatijeg lažova” u svetskoj književnosti - napisao je Mitrović i dodao:

Krunu lažova sada bez sumnje, sa par svojih umobolnih i nižerazrednih botića, nosi Savo Nejaki, zvani Manojlo, takođe istorijska ličnost! Evo imam predlog, vi Manojlovi botići, prestanite da me jurite za posao i da drukate Manojla, a ja Vam obećavam da ću vam dozvoliti da mi malo pošaškoljite Đoleta Meksikanca! Deal?

Mitrovićeva objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a za svega nekoliko minuta prikupila je mnoštvo lajkova i komentara.

Autor: M.R.