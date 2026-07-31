Srbin poslao ozbiljno upozorenje iz Grčke: Ono što čeka turiste u avgustu mnogima može da pokvari odmor

Avgust donosi gužve na granicama i vetar Meltemi. Upoznajte se sa savetima za putovanje u Grčku i uživajte u odmoru bez neprijatnosti.

Avgust, tradicionalno najprometniji mesec za letovanje u Grčkoj, donosi najveće gužve na putevima, duža čekanja na granicama, vetrovito vreme na pojedinim plažama, ali i pojačane kontrole u saobraćaju. Srpski turisti koji tek kreću na odmor upozoravaju se da pažljivo isplaniraju putovanje, izbegavaju vikende i strogo poštuju saobraćajne propise kako bi izbegli neprijatnosti.

U Fejsbuk grupi "Grčka info", koju svakodnevno prate hiljade naših građana, oglasio se Radmilo Belić i podelio niz korisnih saveta za sve koji ovog leta putuju u Grčku.

- Ulazimo u špic turističke sezone, približava se avgust kada su gužve najveće, jer tada pored turista godišnji odmor u najvećem broju koriste i Grci. Ono što nas očekuje su velike gužve skoro svuda. Na graničnim prelazima biće prava sreća preći granicu za manje od sat vremena, jer pored turista stiže i grčka dijaspora. Zbog toga pokušajte da izbegavate vikendom putovanja, a ozbiljno uzmite u razmatranje i put preko Bugarske, jer tu imate samo jedan granični prelaz - napisao je Belić.

Upozorenje na vetar

On je upozorio i da je avgust poznat po vetru Meltemi, koji može da napravi velike talase na plažama okrenutim ka otvorenom moru.

- Avgust je poznat kao vetrovit mesec, a vetar koji duva zove se Meltemi. To znači da će na plažama koje su na otvorenom moru biti dosta talasa. Ukoliko želite da ih izbegnete, birajte uvale za kupanje - savetuje on.

Belić se osvrnuo i na često pitanje turista gde mogu da kupe gotova jela tokom letovanja.

-U supermarketima "Sklavenitis" ima gotovih jela, kao i pečene piletine. Ako imate rernu ili mikrotalasnu peć, izbor je mnogo veći. Postoje polugotova jela koja se pripremaju za svega 12 minuta. Tu su musaka, pasticio, punjene paprike sa pirinčem, pasulj, sočivo i bamija - naveo je.

Posebno upozorenje odnosi se na vozače koji putuju sopstvenim automobilom.

- Pre početka sezone upozorio sam da su kazne u Grčkoj pooštrene. Prekoračenje brzine, vožnja bez pojasa, kako napred tako i pozadi, oštro se kažnjavaju, a ponekad se privremeno oduzima i vozačka dozvola. Budite strpljivi u vožnji, poštujte propise i nećete imati probleme - poručio je Belić.

Upozorenje Radmila Belića pred letovanje u avgustu

Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Dodao je i da turisti ne bi trebalo da ostavljaju vredne stvari u automobilima.

- U kabinama parkiranih automobila nikada ne ostavljajte stvari. Kabina treba da bude prazna kako ne bi privlačila lopove da obijaju vozila. To pravilo važi za sve zemlje, jer su se bitange namnožile - napisao je.

Za kraj, podelio je i preporuku za one koji žele mirniji i povoljniji odmor.

- Za ljude sa sopstvenim prevozom savetujem manja mesta na Peloponezu. Prostudirajte poluostrvo, pogledajte destinacije na Jutjubu i krenite u autentičnu grčku avanturu. Peloponez je za mene najinteresantniji deo kopnene Grčke. Tamo još nije zavladao masovni turizam koji lepa mesta pretvara u spavaonice sa pretrpanim plažama i glasnom muzikom iz barova - zaključio je Belić.

Autor: D.B.