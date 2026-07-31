POGLEDAJTE NAJNOVIJEG STANOVNIKA ZOO VRTA NA PALIĆU: Rođena preslatka BEBA, svi hrle da je vide (FOTO)

ZOO vrt na Paliću postao je bogatiji za još jednog neodoljivog stanovnika - na svet je stiglo mladunče lame.
Mališan je rođen zdrav i vitalan, a od prvog dana gotovo se ne odvaja od svoje majke, koja brižno prati svaki njegov korak.
Iako tek upoznaje svet koji ga okružuje, već pokazuje radoznalu narav i svojim prvim nespretnim koracima osvaja simpatije svih posetilaca.
Iz ZOO vrta ističu da je svaka prinova poseban razlog za radost, ali i potvrda da životinje imaju kvalitetne uslove za život, razmnožavanje i odgajanje mladunaca.
Novo mladunče lame tako je postalo još jedna atrakcija koja će zasigurno privući brojne ljubitelje životinja na Palić.
Autor: Iva Besarabić