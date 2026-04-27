EKSKLUZIVNO IZ BEO ZOO VRTA: Rodila se beba alpaka! Tata Pako budno čuva prinovu, a posetioci biraju ime (VIDEO)

Beogradski zoološki vrt od jutros je bogatiji za još jednog preslatkog stanovnika! Naime, danas oko 8 sati na svet je došlo mladunče alpake, koje je momentalno postalo glavna zvezda vrta i osvojilo srca posetilaca.

Ekipa Pinka zatekla je novorođenu bebicu kako se još uvek nesigurno treska na nogama, praveći svoje prve korake nedugo nakon što je popila prvi, za imunitet izuzetno važan kolostrum. Ove neobične i dobroćudne životinje, koje inače potiču iz dalekog Perua u Južnoj Americi, rađaju se tako što se, "ojagnje".

Biolog Kristijan Ovari objašnjava da su one po karakteristikama najsličnije ovcama, te da se na isti način šišaju.

Njihova vuna spada u najcenjenije i najskuplje na svetu, a u tekstilnoj industriji posebno je poznata i tražena takozvana "baby alpaca" pređa.

Oprez, tata Pako pljuje!

Iako su alpake generalno veoma mirne životinje, sa njima uvek treba biti na oprezu kada dobiju mlade. Brižni tata Pako budno prati i štiti svoju prinovu, a Ovari upozorava da on ume da bude i neprijatan, te da je spreman i da pljune ukoliko oseti da je njegovo potomstvo ugroženo.

Beba za sada uživa u bezbrižnom društvu majke i tetke, koje još uvek nose debelo zimsko krzno, ali ih uskoro očekuje prolećno šišanje i "nove frizure".

Dobro društvo za igru: Prva kamila posle 30 godina

Preslatka beba alpaka imaće i sjajno društvo za odrastanje, jer je u susednom boksu beogradskog vrta na Veliki petak rođeno još jedno mladunče – beba azijske dvogrbe kamile. Iako je alpaka današnja ekskluziva, dolazak kamile predstavlja pravi istorijski trenutak, budući da se dvogrba kamila u Beogradu nije rodila punih 30 godina.

Pol ovog stanovnika Beo vrta još uvek nije poznat, ali su građani već sada pozvani da na zvaničnoj Instagram stranici zoološkog vrta daju svoje predloge za ime, te možda baš neko od posetilaca postane kum.

Mladunče kamile, koje se tehnički "oždrebilo", plod je velike međunarodne ljubavi tate Martina iz Osijeka i mame Julije koja je stigla iz Segedina.

Iako je Juliji ovo prvo mladunče, biolog Ovari napominje da ju je iskustvo odrastanja u krdu u Segedinu pripremilo, pa je porođaj dočekala sasvim spremna.

Ovaj pravi prolećni "bebi bum" i rađanje novih prijateljstava u pravom su duhu pesme "April u Beogradu", a iz zoološkog vrta poručuju građanima da obavezno iskoriste lepo vreme, posete beogradsku tvrđavu i sami se uvere u ovu prolećnu čaroliju.