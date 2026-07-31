'NE IZLAZITE NAPOLJE' RHMZ izdao posebno upozorenje, tiče se OVE 4 grupe stanovništva: Rizik je ogroman, OPASNA POJAVA na vrhuncu

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da Srbiju zahvata dugotrajan toplotni talas koji će u narednim danima doneti izuzetno visoke temperature širom zemlje.

Prema upozorenju RHMZ, od četvrtka je vreme pretežno sunčano i iz dana u dan sve toplije, uz maksimalne dnevne temperature od 35 do 38 stepeni, dok bi početkom avgusta u pojedinim delovima Srbije živa u termometru mogla da dostigne i 40 stepeni.

Veliki zdravstveni rizik

- Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva – deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom - navodi se u upozorenju RHMZ.

Takođe, meteorolozi preporučuju izbegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće.

U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćajnim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva.

Rizik od požara

Dugotrajan period visokih temperatura, uz isušivanje vegetacije i zemljišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje.

Pored meteorološkog upozorenja, na snazi je i hidrološko upozorenje prema kojem će se vodostaji Dunava, Save i Tise kod Titela narednih dana zadržavati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Meteorolog RHMZ o toplotnom talasu u Srbiji: Najtoplije tačno ovog datuma u avgustu

Meteorolozi preporučuju građanima da redovno prate najnovije prognoze i upozorenja, jer se u narednim danima očekuje vrhunac toplotnog talasa.

Autor: Iva Besarabić