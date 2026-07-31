Jedna navika može skupo da vas košta: Za sunčanje na terasi u OVOJ ZEMLJI slede kazne i do 1.000 evra

Boravak bez odeće u sopstvenom dvorištu ili na balkonu nije automatski zabranjen, ali postoje jasna pravila. Ako vaše ponašanje uznemirava komšije ili je izloženo pogledima javnosti, mogu uslediti ozbiljne novčane kazne.

Leto je vreme kada mnogi traže malo privatnosti u svom dvorištu, na terasi ili balkonu. Sunčanje bez kupaćeg kostima ili boravak bez odeće u sopstvenom domu za neke je sasvim prirodan način da se rashlade, ali u pojedinim evropskim zemljama takva sloboda ima jasno definisane granice.

Kako prenosi Kamatica, u Nemačkoj boravak bez odeće na privatnom posedu nije automatski zabranjen, ali postoje pravila koja određuju kada takvo ponašanje može prerasti u prekršaj. U pojedinim slučajevima kazne mogu dostići i 1.000 evra.

Privatnost da, ali ne po svaku cenu

Prema važećim pravilima, osoba može da bude naga u svom domu, bašti ili na terasi, sve dok time ne narušava javni red i ne uznemirava druge.

Problem nastaje ukoliko je takvo ponašanje jasno vidljivo komšijama ili prolaznicima i izazove njihove pritužbe. Tada nadležni organi mogu proceniti da li je prekršen zakon, a odluka zavisi od konkretnih okolnosti svakog pojedinačnog slučaja.

Nema jedinstvenog pravila za svaku situaciju

Nemački propisi ne zabranjuju automatski nudizam na privatnom posedu. Međutim, granica između privatnosti i javnog prostora može biti veoma tanka, posebno kada su u pitanju balkoni, terase ili dvorišta koja su lako vidljiva sa ulice ili iz susednih objekata.

Upravo zbog toga svaki slučaj procenjuje se zasebno, uzimajući u obzir da li je neko svojim ponašanjem uznemirio okolinu ili narušio javni red.

Kazne mogu biti visoke

Ukoliko nadležni organi procene da je došlo do prekršaja, novčane kazne mogu biti značajne. U pojedinim slučajevima one mogu dostići i 1.000 evra, zbog čega se građanima savetuje da vode računa o tome koliko je njihov privatni prostor zaista zaštićen od pogleda javnosti.

Pravnici podsećaju da pravo na privatnost ne znači istovremeno i pravo da se bez ograničenja ponašate na način koji može da utiče na druge ljude.

Sloboda podrazumeva i odgovornost

Ova pravila pokazuju da granica između privatnog i javnog prostora nije uvek jasno vidljiva. Iako je sopstveno dvorište ili terasa deo privatne imovine, način na koji se koristi može imati posledice ukoliko utiče na okolinu.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se, posebno tokom letnjih meseci, vodi računa ne samo o sopstvenoj udobnosti, već i o lokalnim propisima i pravima drugih, jer ono što je u jednoj zemlji prihvatljivo, u drugoj može predstavljati prekršaj koji se kažnjava visokim novčanim iznosom.



Autor: S.M.