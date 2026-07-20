Jedna stvar sutra može skupo da vas košta: Slavimo praznik kom se majke posebno raduju

U kalendaru Srpske pravoslavne crkve postoje praznici koji se posebno poštuju, ne samo zbog svog verskog značaja, već i zbog brojnih običaja koji su se vekovima prenosili sa kolena na koleno. Jedan od takvih dana je Sveti Prokopije, koji se obeležava 21. jula.

U narodu je poznat kao ognjeni dan, a verovanja kažu da je to praznik koji ne treba shvatiti olako. Naši preci su tog dana izbegavali gotovo svaki težak posao, verujući da svetac obilazi zemlju i nagrađuje one koji ga poštuju, ali kažnjava one koji se ogluše o običaje.

Iako mnogi znaju da se na Svetog Prokopija "ne valja raditi", malo ko danas zna zbog čega je ovaj praznik dobio takvu važnost i koje su sve poruke iza običaja koje su naši stari čuvali.

Ko je bio Sveti Prokopije?

Sveti Prokopije bio je veliki mučenik i jedan od ranih hrišćanskih svetitelja. Prema predanju, rođen je u Jerusalimu pod imenom Neanije, a služio je kao vojvoda u vreme rimskog cara Dioklecijana.

Njegov život promenio se nakon što mu se, prema hrišćanskom predanju, javio Hrist i preobratio ga u veru. Nakon toga Prokopije je odbio da se odrekne hrišćanstva, zbog čega je pretrpeo mučenje i stradao 303. godine.

U pravoslavnom narodu ostao je upamćen kao zaštitnik porodice, dece i ljubavi, ali i kao zaštitnik zanatlija, rudara i ljudi koji obavljaju teške poslove.

Mnoge porodice ga slave kao krsnu slavu, dok mu se vernici obraćaju u molitvama za zdravlje, mir i zaštitu doma.

Zašto se Sveti Prokopije naziva ognjenim danom?

Naziv "ognjeni dan" povezuje se sa narodnim verovanjima o velikoj snazi ovog praznika. Prema predanju, Sveti Prokopije ima posebnu moć nad vremenskim nepogodama, posebno gradom i velikim vrućinama koje mogu uništiti useve.

Zbog toga su ljudi nekada posebno pazili da ga ne uvrede radom koji se tog dana smatra zabranjenim. Verovalo se da bi nepoštovanje praznika moglo doneti nesreću, nevreme ili štetu na imanju.

Običaji koji se poštuju na Svetog Prokopija

Sveti Prokopije spada u zaprečne dane, odnosno praznike kada se prema narodnom običaju ne obavljaju teški poslovi.

Tog dana se tradicionalno izbegavaju:

kopanje zemlje, oranje i sadnja, radovi u polju, pranje veša, veliko čišćenje kuće, svi poslovi koji zahtevaju veliki fizički napor.

Jedna od najpoznatijih narodnih izreka vezanih za ovaj praznik jeste:

"Ni u goru, ni u vodu."

To znači da se prema starim verovanjima tog dana ne ide u šumu niti se kupa u rekama, jezerima i drugim vodama, jer se smatralo da to može doneti nesreću.

Posebna pažnja posvećivala se i deci. Verovalo se da Sveti Prokopije štiti najmlađe, pa se tog dana u kući izbegavaju svađe, vika i nervoza.

Sveti Prokopije se smatra srećnim danom za ljubav i brak

Osim zabrana, ovaj praznik nosi i lepu simboliku. U pojedinim krajevima Srbije veruje se da je 21. jul posebno povoljan dan za venčanja.

Prema narodnom verovanju, brakovi sklopljeni na Svetog Prokopija biće ispunjeni ljubavlju, slogom i dugim trajanjem. Zbog toga su nekada mnogi mladenci birali upravo ovaj datum za svoje venčanje.

I danas se u nekim mestima ovaj običaj održava, naročito kada praznik pada u dane kada je moguće organizovati svadbena veselja.

Kako se obeležava veče uoči Svetog Prokopija?

Za veče pred praznik ne postoje strogo određeni običaji, ali u domovima koji slave Svetog Prokopija kao krsnu slavu pripreme počinju ranije.

Tada se obično priprema slavski kolač, pali slavska sveća i dom se priprema za svečani dan.

Čak i oni koji ne slave ovog svetitelja kao krsnu slavu često veruju da je veče pred praznik prilika za mir, molitvu i okupljanje porodice.

Umesto buke i nemira, prema tradiciji, ovo je vreme kada se čovek podseća na važnost zahvalnosti, zajedništva i poštovanja.

Običaji

Za one koji žele da sačuvaju običaje svojih predaka, Sveti Prokopije može biti prilika da dan provedu mirnije i posvećenije.

Prema narodnoj tradiciji, poželjno je:

izbegavati teške fizičke poslove,

ne ulaziti u rasprave i svađe,

provesti vreme sa porodicom,

posvetiti više pažnje deci i bližnjima,

dan provesti u miru i molitvi.

Sveti Prokopije nije samo praznik kada se određeni poslovi ostavljaju po strani. Za mnoge vernike to je dan podsećanja da se zastane od svakodnevne žurbe i da se više pažnje posveti onome što je najvažnije - veri, porodici i međusobnoj ljubavi.

Autor: Marija Radić