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Oni su među najplaćenijima u Srbiji: Za sat vremena na terenu uzmu 150 evra, a radnika nema

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Na sajtovima za zapošljavanje najtraženiji su vozači kamiona i serviseri klima uređaja, ni jednih ni drugih radnika nema, a prazni su i smerovi u školama gde se obrazuju.

Najnoviji oglasi na sajtovima za zapošljavanje pokazuju da su trenutno među najtraženijim zanimanjima u Srbiji - profesionalni vozači i serviseri za klima uređaje. Prvima se nudi zarada i do 300.000 dinara, dok klima serviseri zarađuju oko 100 do 150 evra za sat vremena.

Ni jednih ni drugih radnika nema, a prazni su i smerovi u školama gde se obrazuju.

Poslednjih godina čest je naslov u medijima da Srbiji fale profesionalni vozači, te da nema ko da vozi kamione.

To se donekle i vidi po sve češćim oglasima na sajtovima za zapošljavanje, a u kojima se traže vozači.

Tako, na primer, u oglasu na Infostudu, jedna kompanija specijalizovana za pružanje usluga distribucije robe široke potrošnje traži vozača C i E kategorije. Nudi se odlična zarada koja može ići i do 300.000 dinara.

Da profesionalni vozači u Srbiji toliko zarađuju, potvrdio je za Nova.rs profesor Staniša Milić iz jedne tehničke škole, rekavši da vozač motornih vozila spada u deficitarno zanimanje, uprkos tome što je zarada profesionalnog vozača i više nego dobra.

- Profesionalni vozači zarađuju i do 2.500 evra u Srbiji. Uprkos tome, godinama unazad govori se o tom deficitu i broju od 20.000 vozača, koliko ih fali. A razlog što ih nema je logičan: oni odlaze u inostranstvo zbog zarade od 3.500 evra, pa čak i veće - objašnjava naš sagovornik.

Profesor Milić dodaje da postoji sve veća zabrinutost jer od ukupnog broja trneutno aktivnih vozača, više od jedne trećine je starije od 55 godina, a manje od 10 odsto je mlađe od 30 godina.

- Prema zvaničnim podacima u Agenciji za bezbednost saobraćaja registrovano je oko 160.000 profesionalnih vozača, među kojima su i taksisti. Procena je da se u drumskom transportu komercijalnih vozila, kamiona i autobusa nalazi njih oko 120.000 i od toga je trećina starija od 55 godina. Verujem da će situacija biti još gora jer ima dosta starijih vozača koji treba da idu u penziju.

Kaže i da ova godina možda bude prekretnica među profesionalnim vozačima jer se u junskom upisnom krugu tražilo mesto više u saobraćajnim školama.

- Zabeleženo je veliko interesovanje za saobraćajnu struku, posebno za smer vozač motornih vozila. Naravno, to su tek prvaci, oni pre treće godine ne mogu da razmišljaju o poslu zbog godina i sticanja vozačke dozvole, ali je svakako pozitivna stvar - kaže on.

Serviseri klima uređaja

Drugo zanimanje koje je takođe traženo putem oglasa jesu serviseri klima uređaja odnosno klima majstori.

To donekle i ne čudi, s obzirom na to da je leto i da su temperature vazduha veće od 30 stepeni, pa je i povećana potreba za uslugama ovog majstora.

Firme koje se bave servisiranjem i prodajom klima uređaja nude platu klima majstoru od 180.000 do 220.000 dinara.

Međutim, samostalni majstor može čak da zaradi i više.

Kako jedan od njih objašnjava za naš portal, oko 100 do 150 evra košta njihov sat proveden na terenu.

- Sve zavisi, naravno, ima i bezobraznih servisera koji za glupost uzmu 4.000-5.000 dinara, zbog čega treba biti jako oprezan prilikom traženja servisera. Ali isto tako njihove usluge zaista koštaju, pa ako se radi o popravci klime, pa deo koji je potreban, pa čišćenje... Može dobro da zaradi za jedan dan, sigurno i do 500/600 evra - kaže Dragan Vinčić, beogradski serviser.

Pošto servisera nema, na njihovu uslugu se čak i po nekoliko dana.

- Tačno je, nema ih i baš ta prezaposlenost postojećih servisera dovela je i do vrtoglavih cena, naročito kada, recimo, spoljna jedinica mora da se montira na teško dostupnim mestima - dodaje on.

Nema đaka

Osmaci, nažalost, nisu zainteresovani za ovaj posao, pa ne upisuju elektrotehničke i tehničke škole koje obrazuju klima majstore.

- Nema dece, odeljenja za servisere su prazna. Moj sin je završio tehničku školu. Od njih 13 koliko ih je upisalo u septembru, na kraju je diplomiralo njih devetoro. Ostali su se prebacili u druge škole još na prvoj godini. To je strašno, posebno što je traženo zanimanje i dobro plaćeno, ali ne vredi - kaže nam on.

Autor: D.B.

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