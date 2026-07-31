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Važno upozorenje za građane: Danas u Batočini kreće opasna akcija

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

Tim za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Odeljenja za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, danas će sprovesti akciju preuzimanja, transporta i uništavanja eksplozivnih ostataka rata pronađenih na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga.

Kako je najavljeno, akcija će biti sprovedena u periodu od 10 do 14 časova, a pripadnici specijalizovanog tima Ministarstva unutrašnjih poslova uništiće ručnu bombu M75 i ručnu bombu M52P3.

Preuzeta ubojna sredstva biće transportovana do kamenoloma privrednog društva "Kormanput" d.o.o. Korman, na lokaciji "Straževica", u selu Gradac na teritoriji opštine Batočina.

Uništavanje bombi biće obavljeno u kontrolisanim uslovima, uz primenu svih propisanih bezbednosnih mera. Građani okolnih naselja mogu tokom akcije čuti detonacije, ali nema razloga za uznemirenost.

Autor: S.M.

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