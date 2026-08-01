Velika isplata u septembru! Evo ko dobija 35.000, 25.000 i 6.000 dinara

Ministar finansija Siniša Mali najavio je nove jednokratne pomoći građanima i govorio o ekonomskim merama države gostujući na Javnom servisu.

Govoreći o isplatama koje slede u septembru, Mali je naveo da će prvo biti realizovana redovna isplata penzija, a zatim i jednokratna pomoć za više kategorija građana.

- Dakle, 2. 5. i 10. septembra, idemo sa redovnom isplatom penzija. Odmah nakon toga, dakle, 14. septembra, želim da građani zapamte taj datum, idemo sa ovim velikim delom programa, a to je jednokratna pomoć za naše penzionere, svaki penzioner dobiće jednokratnu pomoć u zavisnosti od visine penzija, od 20.000 dinara do 35.000 dinara - kazao je ministar.

Dodaje da će pomoć dobiti korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka i boračkog dodatka, kao i borci, dok će nakon toga uslediti isplata za sve punoletne građane Srbije.

- Svi oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć, dobiće 25.000 dinara, svi oni koji primaju dečiji dodatak, isto toliko, svi oni koji primaju borački dodatak, isto toliko, imamo jednokratnu pomoć za naše borce, dakle, taj novac smo obezbedili, stoji već na računu, 14. septembra, velika isplata svim građanima, koje sam malopre pomenuo, a onda nakon toga, 22. septembra, da građani zapamte i taj datum, idemo sa jednokratnom isplatom svim punoletnim građanima Srbije, 6.000 dinara ćemo isplatiti - rekao je ministar Mali.

Autor: A.A.