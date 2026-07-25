Siniša Mali: Poznati datumi isplate državne pomoći, evo ko dobija do 35.000 dinara u septembru

Ministar finansija Siniša Mali saopštio je da će isplate jednokratne novčane pomoći građanima početi sredinom septembra, u skladu sa novim paketom ekonomskih mera koji je ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je naveo Mali, zahvaljujući stabilnim javnim finansijama i rezultatima ekonomske politike, država će ispuniti još jedno obećanje dato građanima i tokom septembra isplatiti jednokratnu novčanu pomoć različitim kategorijama stanovništva.

Najveće iznose dobiće penzioneri. Nakon redovne isplate penzija, koja će biti realizovana 2, 5. ili 10. septembra, u zavisnosti od kategorije korisnika, već u ponedeljak, 14. septembra, na njihove račune leći će i jednokratna pomoć države.

Prema najavi, penzioneri će, u zavisnosti od visine penzije, dobiti:

35.000 dinara,

27.500 dinara,

20.000 dinara.

Istog dana, 14. septembra, pomoć od 25.000 dinara biće isplaćena i korisnicima socijalne pomoći, dečijeg dodatka i boračkog dodatka, dok će borci dobiti po 10.000 dinara.

Isplate će biti nastavljene i 22. septembra, kada će građani koji ostvaruju pravo preko Akcionarskog fonda dobiti po 6.000 dinara.

Paket mera za građane

Ministar finansija podsetio je da je ovo deo šireg paketa ekonomskih mera koje imaju za cilj unapređenje životnog standarda građana.

Kako je naveo, od 1. avgusta očekuje se pojeftinjenje određenih lekova, država je obezbedila sredstva za 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara za penzionere čija penzija ne prelazi 80.000 dinara, a biće produžena i Uredba o energetski ugroženom kupcu nakon 1. oktobra 2026. godine.

Mali je poručio da država nastavlja da vodi odgovornu ekonomsku politiku, čuva makroekonomsku stabilnost i sprovodi mere koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života građana Srbije.

Autor: A.A.