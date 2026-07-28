Mali potvrdio evo kada leže novac: Poznati tačni datumi isplate državne pomoći za sve punoletne građane i penzionere!

Ministar Siniša Mali najavio je isplatu jednokratne pomoći svim punoletnim građanima 14. i 22. septembra, potvrđujući brigu države o građanima.

Ministar Siniša Mali danas je tokom devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine još jednom ponovio da je prioritet države briga o građanima, a potom detaljno najavio datume kada svi punoletni građani mogu očekivati novčanu pomoć.

Jedan od najvažnijih naših ciljeva, koje smo definisali na početku rada ove ili prethodne vlade, jeste briga o ljudima, briga o građanima. I ako vidite u proteklih par godina, od kada se desila korona 2020. godine, iz godine u godinu, kako smo imali priliku da nešto uštedimo, da zaradimo nešto više, uvek smo takav novac i našli način da takav novac podelimo građanima, da vratimo građanima Srbije ono što su zaslužili i ono što su zaradili. 2020. godine, da vas podsetim, desila se korona.

Prva mera Vlade Republike Srbije bila je da se isplati jednokratna pomoć svim našim najstarijim sugrađanima u iznosu od 4.000 dinara. Nakon toga, doneli smo veliku odluku: isplatićemo 100 evra svakom punoletnom građaninu Republike Srbije, i to je u tom trenutku, u trenutku kada je postojao veliki strah zbog te pandemije, bila veoma važna odluka.

Nakon toga, svi zdravstveni radnici dobili su jednokratnu pomoć od 10.000 dinara, i svi penzioneri krajem te godine još dodatnih 5.000 dinara. Dakle, ni na koji način nismo ugrozili makroekonomsku stabilnost, ni na koji način nijedna investicija se nije zaustavila, ali smo našli način da te 2020. godine pomognemo svim građanima Srbije, pogotovu onima kojima je naša pomoć bila najpotrebnija. Na tome nismo stali. Podsetiću vas: 2021. godine, svi punoletni građani dobili su 2 puta po 30 evra iz budžeta Republike Srbije. Svi nezaposleni u našoj zemlji dobili su 60 evra. Građani na Kosovu i Metohiji dobili su 100, odnosno 200 evra. Svi oni koji su bili vakcinisani dobili su takođe na poklon od države iz budžeta 3.000 dinara. Onda smo penzionerima isplatili dodatno 50 evra, i nakon toga svim punoletnim građanima još 20 evra. To je bila 2021. godina. 2022. godine, opet svim zdravstvenim radnicima po 10.000 dinara. Onda smo mladima od 16 do 29 godina isplatili 100 evra, penzionerima 20.000 dinara, a onda ponovo mladima još 100 evra, pa još 5.000 dinara. To je bila 2022. godina. 2023. godine, deca do 16 godina, odnosno njihovi roditelji, dobili su po 10.000 dinara. Penzioneri još 20.000 dinara. Korisnici socijalne pomoći 10.000 dinara, i srednjoškolci još, svaki od njih po 10.000 dinara iz budžeta Republike Srbije.

Zašto ovo govorim? Zato što godine koje su iza nas, koje su za nama, su godine koje nisu bile lake. Od korone 2020. godine, nakon toga krenuo je rat u Ukrajini 2022, velika energetska kriza koja i dalje traje. Svedoci ste i sami sukoba na Bliskom Istoku, skoka kada su cene, kada su naftni derivati u pitanju, energija u svakom obliku, dakle od struje, od gasa, kako god hoćete. Uprkos svemu tome, jedna Srbija je nastavila da raste. Uprkos svemu tome, Srbija je održala makroekonomsku stabilnost. Izvinjavam se, i kao što sam već i malopre rekao, uspela je da na svaki način, svaki put kada ostvari neki višak prihoda u budžetu, to vrati građanima Srbije. To isto planiramo da uradimo i ove godine. I kao što je predsednik Vučić već najavio, dakle već u septembru ide isplata jednokratne pomoći svim našim najstarijim sugrađanima. Neki penzioneri dobiće 35.000 dinara, neki će dobiti 27.500 dinara, neki će dobiti 20.000 dinara, ali će svaki naš najstariji sugrađanin dobiti jednokratnu pomoć iz budžeta Vlade Republike Srbije.

Takođe ćemo isplatiti i sve one koji primaju socijalnu pomoć, sve one koji primaju borački dodatak, sve one koji ne primaju borački dodatak, ali su u registru boraca, i na takav način, naravno, izaći u susret i onima prema kojima je naša briga najpotrebnija. Dakle, i ovog puta i ove godine, kao i prethodnih godina, pokazujemo ono što je za nas najvažnije, a to je da pokažemo brigu prema ljudima. Samo za 3 ili 4 dana od danas, imaćete i sniženje lekova u svim apotekama u Republici Srbiji. Slušali smo ljude, pričao je predsednik, pričali smo svi mi sa njima oko toga šta im najviše smeta, šta je najveći problem. Rekli su: "Visoke su cene lekova u Srbiji". Potrudili smo se da nađemo način da država opet na sebe preuzme taj teret, ali da nađemo način da se cene lekova drastično umanje u našoj zemlji, i to ćete već od 1. avgusta videti u svim apotekama. Već smo doneli odluku da podelimo 30.000 vaučera po 10.000 dinara za letovanje u našoj Srbiji. Od toga korist imaju svi građani Srbije. A ono što nas posebno čeka, to je 22. septembar. Svim punoletnim građanima u našoj Srbiji, u našoj zemlji, isplatićemo po 6.000 dinara kao znak pažnje, kao pokazatelj brige prema njima, kao na kraj krajeva pokazatelj snage naših javnih finansija, jer to isplaćujemo upravo iz viška novca koji imamo, a poreski prihodi su nam veći nego što smo planirali, za preko 40 milijardi dinara u prvih 7 meseci ove godine. Dakle, još jedanput da ponovim, idemo sa 14. septembrom. Dakle, tog dana građani Srbije treba da očekuju isplatu jednokratne pomoći.

Autor: D.S.