Pomoćnik direktora RHMZ-a Goran Mihajlović u emisiji "Puls Srbije" otkrio koliko će trajati toplotni talas, da li nas očekuju temperature od 40 stepeni i kada konačno stiže osveženje.

Tokom prethodnih dana građanima Srbije stigle su SMS poruke Republičkog hidrometeorološkog zavoda sa upozorenjem na dugotrajan i intenzivan toplotni talas. Upravo zbog toga je pomoćnik direktora RHMZ-a Goran Mihajlović u emisiji "Puls Srbije" kod Teodore Borozan govorio o tome koliko će temperature narednih dana biti visoke, da li nas očekuju tropske noći i kada bi konačno moglo da stigne dugo očekivano osveženje. Takođe, RHMZ je izdao hitno upozorenje na dugotrajan toplotni talas, kao i upozorenje na veoma visok stepen UV zračenja. Kako najavljuju, osim vrelih letnjih dana, građanima će muke predstavljati i noći, koje će biti tropske.

Goran Mihajlović, pomoćnik direktora RHMZ-a objasnio je za Kurir televiziju da temperature od oko 40 stepeni predstavljaju ozbiljnu opasnost, zbog čega je neophodan dodatni oprez.

- Četrdeset stepeni svakako jeste značajno iznad prosečnih vrednosti i ovaj toplotni talas spada u kategoriju opasnih pojava. Međutim, podsetiću da smo 24. jula 2007. godine u Smederevskoj Palanci izmerili čak 44,9 stepeni, što je i dalje apsolutni rekord u Srbiji. I prethodnih godina imali smo veoma topla leta i duge periode visokih temperatura, tako da ovo nije potpuno iznenađenje, ali svakako zahteva oprez. Saveti koji se ovih dana ponavljaju možda deluju jednostavno, ali su veoma važni i upravo zahvaljujući njima lakše ćemo pregurati ovaj period - rekao je Mihajlović.

Govoreći o noćima koje nas očekuju, Mihajlović je upozorio da će upravo one predstavljati dodatni problem za građane.

- Ono što nas očekuje jesu prave tropske noći. U meteorologiji se tropskom noći smatra ona tokom koje temperatura ne pada ispod 20 stepeni, a u narednim danima minimalne temperature kretaće se između 20 i 23, pa čak i 24 stepena, posebno u velikim gradovima. Upravo to dodatno opterećuje organizam, jer je noć vreme kada telo treba da se odmori i obnovi. U urbanim sredinama postoje takozvana toplotna ostrva, pa zbog betona, saobraćaja i zgrada temperatura može biti i nekoliko stepeni viša nego što ljudi očekuju. Naša merenja su potpuno tačna i verifikovana, ali građani često imaju utisak da je u pojedinim delovima grada još toplije, što je zapravo posledica tih lokalnih uslova - objasnio je on.

Meteorolog RHMZ-a poručio je da bi kraj prve dekade avgusta mogao da donese promenu vremena i pad temperature.

- Prema sadašnjim prognozama gotovo je izvesno da će krajem prve dekade avgusta sa zapada stići svežiji vazduh, pa će se ova veoma topla vazdušna masa postepeno povući sa Balkana. Ne treba očekivati nagli pad od deset ili petnaest stepeni, ali će temperatura biti niža za pet do sedam stepeni, što će građanima svakako prijati. Uz to, više nećemo imati tropske noći, a povećavaju se šanse za lokalne pljuskove i grmljavinu koji će dodatno doneti osveženje, iako neće zahvatiti sve krajeve Srbije - rekao je Mihajlović.

On je dodao da će padavine posebno značiti poljoprivrednicima, imajući u vidu da je u pojedinim delovima zemlje tokom jula bilo veoma malo kiše.

- Južnije od Save i Dunava količina padavina uglavnom je bila u granicama proseka, ali je u Vojvodini, naročito na severu Banata i Bačke, bilo znatno manje kiše. To se odrazilo i na veoma lošu hidrološku situaciju, pa beležimo rekordno niske vodostaje Dunava. Kada je reč o ovom letu, ono će sigurno biti među najtoplijima, ali ćemo konačnu ocenu moći da damo tek kada se završi avgust i uradi kompletna analiza - zaključio je Goran Mihajlović.

Vreme za nedelju 2. avgust

Danas se na severu Srbije očekuje se tek neznatno osveženje, ali će temperature i dalje ostati izuzetno visoke – od 35 do 37 stepeni, dok bi ponegde mogle dostići i 40°C.

Od nedelje se crveni meteoalarm proširuje i na Srem i Beograd, uz regione koji su već pod najvišim stepenom upozorenja.

RHMZ izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije

Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležiće maksimalne temperature od 35 do 38 °C, lokalno i do 40 °C.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 °C.

U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 °C, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa.

U Vojvodini i Beogradu tropske noći, stoji na sajtu RHMZ-a.

Prognoza UV indeksa - Srbija se crveni

Vrednosti UV indeksa za naredne dane oscenjuje se kao vrlo visoka i na mapama je obeležena crvenom bojom. Prognoza UV indeksa pokazuje da je cela Srbija nalaziti u crvenoj zoni, što označava vrlo visoke vrednosti zračenja u naredna dva dana.

U pojedinim delovima Srbije UV zračenje će dostići vrednost 9, dok se u ponedeljak očekuje pad UV indeksa na 7 i to samo u Somoboru, Zrenjaninu, Bačkom Karlovcu, Vršcu, Beogradu, Smed. Palanci, Velikom Gradištu i Ćupriji.

"Crveni" meteoalarm: Označava vrlo opasno vreme.

Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.

"Narandžasti" meteoalarm: Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

Vreme u Beogradu do 40 stepeni Celzijusa

Prema prongnozi RHMZ-a temperature u Srbiji narednih dana ići će i do 40 stepeni Celzijusa. U naredna tri dana očekuje se da će najtoplije biti na Paliću, u Novom Sadu i Beogradu, dok će se na Zlatiboru beležiti temperature do 30 stepeni Celzijusa.

Prema prognozi RHMZ-a, temperatura u Beogradu u narednim danima ići će i do 40 stepeni Celzijusa.

Autor: D.B.