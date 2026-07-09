Oglasio se RHMZ! Ovo je detaljna vremenska prognoza za JUL - Evo da li nas čekaju PAKLENE VRUĆINE

Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Goran Mihajlović izjavio je da će se u Srbiji do sredine jula dnevne temperature uglavnom kretati između 28 i 32 stepena, dok se u drugoj polovini meseca očekuje novi toplotni talas, koji ipak neće biti toliko intenzivan kao onaj zabeležen krajem juna.

On je za Tanjug rekao da je nakon ekstremno visokih temperatura usledilo osveženje praćeno padavinama, koje su posebno pogodovale poljoprivredi. Iako kiša nije bila ravnomerno raspoređena širom zemlje, većina područja dobila je između 40 i 50 milimetara padavina, što odgovara prosečnim vrednostima za ovaj period.

Mihajlović je istakao da je prva polovina jula u okvirima višegodišnjeg proseka, dok će druga polovina meseca doneti toplije vreme. Ipak, naglasio je da se ne očekuju ekstremi poput onih iz juna, kada su temperature prelazile 40 stepeni.

Govoreći o dugoročnim klimatskim trendovima, upozorio je da će, ukoliko se globalno zagrevanje nastavi sadašnjim tempom, Srbija u budućnosti imati sve toplija leta, uz maksimalne temperature koje bi mogle da premaše 40 stepeni.

Kada je reč o padavinama, objasnio je da ukupna godišnja količina možda neće biti značajno manja, ali će njihov raspored biti sve nepovoljniji. To znači da će velike količine kiše padati u kratkom vremenskom periodu, nakon čega mogu uslediti duži sušni intervali, što predstavlja problem za poljoprivredu i vodne resurse.

Mihajlović je ocenio da su klimatske promene neminovne i da je neophodno prilagođavanje, kako na nivou države, tako i među građanima. Podsetio je da je Srbija pre dve godine usvojila Akcioni plan za prilagođavanje izmenjenim klimatskim uslovima, koji predviđa mere za različite sektore, uključujući poljoprivredu i privredu.

Posebno je naglasio značaj pravovremenog informisanja i sistema upozorenja koje razvija RHMZ, ističući da tačne prognoze i blagovremena upozorenja mogu značajno doprineti zaštiti stanovništva od posledica ekstremnih vremenskih prilika.

Podsetio je i da je apsolutni rekord maksimalne temperature u Srbiji izmeren 24. jula 2007. godine u Smederevskoj Palanci, kada je zabeleženo 44,9 stepeni Celzijusa.

Prema njegovim rečima, toplotni talasi predstavljaju opasnu meteorološku pojavu koja značajno utiče na svakodnevni život građana, a njihov sve češći i intenzivniji karakter posledica je klimatskih promena. Dodao je da su ovog leta još ekstremnije temperature zabeležene u zapadnoj Evropi nego na Balkanu.

Autor: Iva Besarabić