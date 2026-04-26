RHMZ UPOZORAVA NA TEMPERATURNI ŠOK: Sutra ujutru mraz i 'minus', a popodne neverovatna 24 stepena! Spremite se za nagli obrt

U Srbiji se sutra, 27. aprila, očekuje hladno jutro sa slabim prizemnim mrazem, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), maksimalne dnevne temperature kretale bi se u intervalu od 19 do 24 stepena.

U Beogradu će jutro biti hladno uz lokalnu pojavu mraza na širem području grada, dok će dan biti sunčan sa najvišom temperaturom oko 21 stepen. Duvaće slab istočni i severoistočni vetar.

U utorak se nastavlja pretežno sunčano vreme, uz postepeno naoblačenje krajem dana koje će jugu i jugozapadu zemlje doneti kratkotrajnu kišu. Od srede sledi svežije i oblačno vreme sa padavinama, dok će se od četvrtka smenjivati sunce i oblaci uz lokalne pljuskove u brdsko-planinskim predelima.

