RHMZ UPOZORAVA NA TEMPERATURNI ŠOK: Sutra ujutru mraz i 'minus', a popodne neverovatna 24 stepena! Spremite se za nagli obrt

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

U Srbiji se sutra, 27. aprila, očekuje hladno jutro sa slabim prizemnim mrazem, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), maksimalne dnevne temperature kretale bi se u intervalu od 19 do 24 stepena.

U Beogradu će jutro biti hladno uz lokalnu pojavu mraza na širem području grada, dok će dan biti sunčan sa najvišom temperaturom oko 21 stepen. Duvaće slab istočni i severoistočni vetar.

U utorak se nastavlja pretežno sunčano vreme, uz postepeno naoblačenje krajem dana koje će jugu i jugozapadu zemlje doneti kratkotrajnu kišu. Od srede sledi svežije i oblačno vreme sa padavinama, dok će se od četvrtka smenjivati sunce i oblaci uz lokalne pljuskove u brdsko-planinskim predelima.

Autor: D.S.

Društvo

DANAS PROLEĆNIH 24 STEPENA, ALI SE SPREMITE ZA OBRT: Detaljna vremenska prognoza RHMZ-a za Srbiju – evo kada stižu pljuskovi i grmljavina!

Društvo

RHMZ OBJAVIO KAD STIŽE NOVO ZAHLAĐENJE: Svako jutro nas čeka mraz, u ponedeljak opet sneg, ali to nije sve

Društvo

STIŽE DRASTIČNA PROMENA VREMENA: Spremite se za POTPUNI TEMERATURNI ŠOK - u nekim delovima Srbije će padati i sneg

Društvo

Uživate u lepom vremenu?! Ne opuštajte se previše, sutra ujutru MINUS, a evo šta nas čeka narednih dana

Društvo

Jutro hladno, a onda stiže otopljenje: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

Društvo

Letnje temperature u Srbiji! Danas i do 30 stepeni, a od ponedeljka PREOKRET