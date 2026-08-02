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Da li je greh zapaliti cigaretu za slavskom trpezom? Sveštenik šokirao odgovorom - Posle ovoga mnogi gosti biće posramljeni

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug AP ||

Mnogi vernici imaju dilemu da li smeju da zapale cigaretu za slavskom trpezom. Sveštenik Željko Jovanović poručuje da je u toj situaciji najvažnije samo jedno - vaspitanje gostiju.

Danas, kada proslavljamo Svetog Iliju, neki gosti će se zapitati da li je u redu da nakon ručka zapale cigaretu. Prečasni protonamesnik inž. Hadži Željko Jovanović kaže za Informer da je to više stvar osnovnog kućnog vaspitanja nego pitanje vere i crkve.

- Prirodno je da nas u prostoriju gde se proslavlja krsna slava dočeka miris tamjana koji budi naša čula na molitvu, da nas sačeka svetlost sveće i kandila koja nas podseća na svetlost večnoga života u zajednici sa Gospodom. Tada se treba zajedno sa domaćinom i ukućanima pomoliti pre ručka. Poželjno je da se pročita akatist tom svetitelju koji se proslavlja, kao i žitije. Atmosfera treba da bude bogougodna, a ne da slavu pretvorimo da ona liči na neku lokalnu birtiju. Baš tada treba da pokažemo smirenje i molitvu, jer smo se okupili da proslavimo svetitelja, kao i da nas domaćin počasti u slavu Božiju - kaže sveštenik.

On napominje da je veoma važno uzeti u obzir osobe koje se nalaze u toj prostoriji gde se puši.

- Često smo svedoci da se na slavama, rođendanima ili bilo kojoj drugoj proslavi, nalaze i stari i mladi, deca, pa je baš iz tog razloga potrebno da budemo obazrivi. Uvek se nađe neko bahat ko ne gasi cigarete, već pali jednu za drugom. I onda oni kojima to smeta moraju da napuste prostoriju, a trebalo bi da bude obrnuto - kaže za Informer ugledni sveštenik eparhije šumadijske prečasni protonamesnik inž. Hadži Željko Jovanović.

Autor: A.A.

#Cigareta

#Kolač

#Slava

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