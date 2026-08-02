TOPLOTNI TALAS NE POPUŠTA: Ovo su trenutno dva NAJTOPLIJA mesta u Srbiji, a evo šta nas čeka sutra

Najtoplija mesta u Srbiji prema merenjima u 17 časova su Kikinda i Palić gde je izmereno 38 stepeni.

Prema poslednjim podacima koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod, 37 stepeni je u Ćupriji, Loznici, Zrenjaninu, Somoboru, a stepen niže je u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu...

Najsvežije je u Sjenici, 17 stepeni, na Kopaoniku 22 i na Crnom vrhu i Zlatiboru 26.

Na teritoriji cele Srbije vreme je vedro i veoma toplo, a prema upozorenju RHMZ, dugotrajni toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.

U Vojvodini i Beogradu očekuju se i tropske noći, kada temperatura ni u najhladnijem delu dana neće pasti ispod 20 stepeni. U urbanim sredinama očekuje se da će tokom noći temperatura biti i iznad 25 stepeni.

I danas je za tri regiona proglašen crveni meteoalarm - Bačka, Banat i Pomoravlje, dok je za ostali deo Srbije objavljen narandžasti meteoalarm. UV indeks je veoma visok, od 7 na Paliću, preko 8 u većini gradova do 9 u Prištini, Peći, Sjenici, Vranju, na Zlatiboru i na Crnom vrhu.

U Srbiji će, prema prognozi, u ponedeljak, 3. avgusta, biti pretežno sunčano i veoma toplo, s najnižom temperaturom od 13 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 24 stepena u Beogradu, a najvišom od 35 do 40 stepeni.

Autor: Iva Besarabić