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PAKAO NA ZEMLJI! Temperatura u Srbiji dostigla skoro 40 STEPENI - Hitno se oglasio RHMZ: Za ovu grupu građana je NAJKRITIČNIJE

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug, Pixabay.com, Pink.rs ||

U Srbiji je, prema poslednjoj objavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u 14 časova, najtoplije u Somboru gde je izmereno 37 stepeni, dok je u Beogradu, Kikindi, Loznici, Novom Sadu 36 stepeni.

U Požegi je 32 stepena, a u ostalim gradovima temperatura je iznad 33 stepena. Ispod 30 stepeni samo je na Kopaoniku 21, u Sjenici 28, na Crnom vrhu 28 i Zlatiboru 27.

Na teritoriji cele Srbije vreme je vedro i veoma toplo, a prema upozorenju RHMZ, dugotrajni toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.

U Vojvodini i Beogradu očekuju se i tropske noći, kada temperatura ni u najhladnijem delu dana neće pasti ispod 20 stepeni. U urbanim sredinama očekuje se da će tokom noći temperatura biti i iznad 25 stepeni.

I danas je za tri regiona proglašen crveni meteoalarm - Bačka, Banat i Pomoravlje, dok je za ostali deo Srbije objavljen narandžasti meteoalarm.

UV indeks je veoma visok, od 7 na Paliću, preko 8 u većini gradova do 9 u Prištini, Peći, Sjenici, Vranju, na Zlatiboru i na Crnom vrhu.

Većini hronično obolelih i osetljivih osoba savetuje se poseban oprez usled nepovoljne biometeorološke situacije. Najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražljivosti i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima savetuje izbegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. Posebna pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju.

Autor: Iva Besarabić

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