KILOMETARSKE KOLONE NA GRANICAMA! Ovaj put u Srbiji MAKSIMALNO opterećen: Evo koliko se trenutno čeka na izlazima iz zemlje

Pik letnje sezone i veliki tranzitni talas maksimalno su opteretili koridor 10 u oba smera, navodi se u poslednjem izveštaju AMSS i dodaje da su velike gužve na gotovo svim graničnim prelazima koji vode ka istoku ali i zapadu evropskog kontinenta.

"Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokoj temperaturi. Svakih dva sata zaustavite vozilo po mogućstvu u hladu, da se rashlade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje", savet je vozačima AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Putnička vozila na granici se zadržavaju do pet sati

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, putnička vozila na granici se zadržavaju do pet sati, a teretnjaci čekaju do tri sata.

Na (PMV) putničkim terminalima na graničnom prelazu Gradina, na izlazu se čeka do 300 minuta, ulazu 20 minuta, na prelazu Strezimirovci, na izlazu putnička vozila se zadržavaju 60 minuta, Horgošu, na ulazu 20 minuta, Preševu, na izlazu 90 minuta, ulazu 20 minuta, na prelazu Špiljani, na ulazu 20 minuta, Batrovci, na ulazu, 30 minuta, Sremska Rača, na izlazu 30 minuta, ulazu 30 minuta.

Na (TMV) terminalima na graničnom prelazu Šid, teretna vozila na izlazu se zadržavaju do 180 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Pažnja svima koji danas i sutra kreću ka Grčkoj

Saobraćajni kolaps na putevima ka letovalištima ne jenjava. Prvi vikend u avgustu, tradicionalno poznat po najvećoj smeni turista, ove godine je opravdao titulu "najkritičnijeg". Hiljade automobila sliva se ka Grčkoj i zapadnoj Evropi, dok tropski talas sa temperaturama koje prelaze 40 stepeni situaciju čini gotovo nepodnošljivom.

Pored masovne smene turista, danas je u Severnoj Makedoniji veliki praznik Ilinden. U ovoj susednoj državi i ponedeljak, 3. avgust je takođe neradan dam, dok je ogroman broj građana Severne Makedonije krenuo put Grčke na produženi vikend, što dodatno opterećuje prelaze Bogorodica i Evzoni.

Takođe, alternativni prelaz Prohor Pčinjski danas je pod posebnim pritiskom. Zbog obeležavanja praznika i dolaska državnih delegacija u manastir, očekuju se privremena zatvaranja puta i otežan prilaz granici, pa se vozačima savetuje da ga danas izbegavaju.

Dodatni problem predstavlja i EES sistem registracije na ulazu u EU, koji podrazumeva skeniranje lica i uzimanje otisaka prstiju, što znatno usporava proceduru na samoj granici.

Saobraćajni kolaps na granicama ka Grčkoj i Hrvatskoj: Višesatna čekanja na 40 stepeni

S toga, naoružajte se strpljenjem, pratite zvanične informacije o stanju na graničnim prelazima, ali i kamere uz pomoć kojih možete da vidite u kom periodu su najveće gužve.

Autor: Iva Besarabić