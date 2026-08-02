SPREMITE SE, NAJTOPLIJI DANI TEK DOLAZE: Ulice će biti puste, a u hladu 40 STEPENI - Evo kada se konačno očekuje pad temperature

Treći toplotni talas ove sezone uzeo je pun zamah, a ulice srpskih gradova tokom podneva postaju puste jer je boravak na otvorenom postao gotovo neizdrživ.

Mnogi se pitaju da li je ovo vrhunac leta ili nas najteži dani tek čekaju, a odgovore na ova pitanja dao je meteorolog amater Marko Čubrilo.

Njegova detaljna analiza donosi jasnu sliku o tome šta nas čeka do sredine avgusta, ali i kakve su šanse za ozbiljnije padavine koje bi konačno rashladile usijani beton.

Stigao je najtopliji deo leta: Afrika nam šalje vreli vazduh

Marko Čubrilo ne ostavlja dilemu kada je u pitanju trenutna situacija i jasno poručuje da smo ušli u najkritičniji period godine. Prema njegovim rečima, situacija će u narednim danima biti vrlo stabilna, ali i izuzetno teška za podnošenje zbog strujanja vazduha koji nam stiže direktno sa severa Afrike.

- Stigao je gotovo sigurno najtopliji deo leta. Osveženje upitno još koliko jako, ali je moguće oko 10. avgusta - objavio je Čubrilo.

On ističe da će dnevni maksimumi biti u stalnom porastu jer će vreli vazduh nastaviti da struji ka našim krajevima.

Do ponedeljka će temperature biti uglavnom od 29 do 35 stepeni, a nakon toga nas očekuje još ekstremniji toplotni nalet. Čubrilo naglašava da nas tek tada čeka pravi vrhunac vrelih dana. U nastavku nedelje očekuju se maksimumi koji će ići od 31 do 40 stepeni, naravno u hladu.

Tropske noći i neizdrživa vrelina u gradovima

Pored dnevnih rekorda, veliki problem predstavljaće i to što se atmosfera tokom noći neće dovoljno hladiti, što direktno utiče na kvalitet sna i zdravlje građana. Čubrilo najavljuje da će noći biti vrlo tople, a u mnogim predelima i zvanično tropske.

Noćni minimumi će biti od 17 do 24 stepeni, što onemogućava adekvatno provetravanje prostorija bez klima uređaja. Posebno teška situacija biće u urbanim sredinama i određenim geografskim područjima. Nad Panonskom nizijom, u većim gradskim centrima kao i duž obale Jadrana, temperature tokom noći često neće padati ispod 26 stepeni.

Ovakve vrednosti znače da će se toplotna energija zadržavati u zgradama i asfaltu, stvarajući efekat "toplotnog ostrva" koji dodatno otežava svakodnevno funkcionisanje.

Kada stiže spas i ima li naznaka za nevreme

Svi koji s nestrpljenjem čekaju kišu i pad temperature moraju se naoružati strpljenjem, jer se konkretnije promene ne vide na vidiku u skorije vreme. Čubrilo navodi da je osveženje vidljivo na modelima oko 10. avgusta, ali upozorava da ono možda neće biti onoliko jako koliko bismo želeli.

- Ono za sada ne deluje impresivno ali tek za četiri do šest dana ćemo imati jasniju sliku o njemu - objašnjava meteorolog.

Poručuje da tek oko 10. avgusta možemo očekivati osveženje, ali je još uvek upitno koliki će zapravo biti pad temperature.

Što se tiče ozbiljnijih padavina i jačeg pogoršanja vremena, podaci za sada nisu previše optimistični za prvu polovinu meseca. Čubrilo se u svojoj prognozi osvrnuo i na dugoročne modele koji se često koriste u meteorologiji.

- Dugoročni i vrlo nepouzdani CFS model prvo jače pogoršanje vremena uz osetnije osveženje i konkretnije padavine vidi tek oko 24. avgusta - kaže Čubrilo.

Čubrilo zaključuje da vrućine neće tako brzo proći i da je najtopliji period definitivno tu.

Autor: Iva Besarabić