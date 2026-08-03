'KAŽU DA SU NEPOKRETNI, KRVAVI I POVREĐENE GLAVE, A ONDA POBEGNU' Šok scena u Hitnoj pomoći: U alkoholisanom stanju dožive saobraćajku, a kada ekipe dođu, 'ispare' sa lica mesta

Beograd je sinoć prošao bez većih incidenata, prema informacijama iz službe Hitne pomoći. Iako su se dogodile dve saobraćajne nezgode, srećom, nije bilo ozbiljno povređenih.

Dr Ivana Stefanović iz Hitne pomoći istakla je za TV Pink da je za nama relativno mirna noć, a da su se najviše javljali pacijenti koji su se žalili na malaksalost.

- Jednostavno, nisu imali snage, a to smo očekivali zbog temperature. Naš savet je da se malo jače uključi klima, malo jače nego inače. Jer čim srce ne mora da se bori sa temperaturom, lakše radi - objasnila je Stefanović.

Kolege sa centrale 194 su me zamolili da uputim apel, dodaje ona.

- Pre neku noć je bilo dosta saobraćajnih nezgoda, gde su sa lica mesta zvali da ne mogu da se pomere, da su krvavi, da im je povređena glava, i da su bili u alkoholisanom stanju. I onda, kada se ekipa pojavila, oni su otišli sa lica mesta. Molim vas, nemojte to da radite, to je opasno za vas, a ako vam ismo potrebni, dosta je pacijenata kojima je naša pomoć preko potrebna - rekla je Stefanović.

Ekipe Hitne pomoći bile su na terenu čak 101 put, od čega su 17 intervencija obavile na javnim mestima. Najčešće su se javljali pacijenti sa problemima niskog pritiska i malaksalošću, dok su hronični kardiovaskularni i respiratorni bolesnici, uključujući astmatičare, takođe tražili pomoć.

Autor: D.B.